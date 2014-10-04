В соцсетях Михаэля Шумахера поздравляют с 48-м днем рождения
Сегодня семикратному чемпиону мира Михаэлю Шумахеру исполняется 48 лет.Самый титулованный пилот в истории Ф1 выиграл 91 гонку, 155 раз поднимался на подиум, добыл 68 поул-позиций и 77 раз устанавливал быстрейшие круги.За свою карьеру Михаэль защищал цвета Jordan, Benetton, Ferrari и Mercedes.В конце 2013 года Шумахер получил серьезные травмы головы во время инцидента на горнолыжном курорте в Альпах.С тех пор общественность почти ничего не знает о состоянии здоровья кумира миллионов.Тем временем в соцсетях Михаэля поздравляют с хэштегом #KeepFightingMichael, что означает "Продолжай бороться, Михаэль".#OnThisDay in 1969, a legend was born...#HappyBirthday to the great Michael Schumacher! Thinking of you always, Champ #KeepFightingMichael pic.twitter.com/ciEAzh5APk— MERCEDES AMG F1 (@MercedesAMGF1) 3 января 2017 г. Always in our thoughts. Happy birthday Michael... #KeepFightingMichael https://t.co/4nlhpdfaCf— Renault Sport F1 (@RenaultSportF1) 3 января 2017 г. Michael turns 48 today. #KeepFightingMichael pic.twitter.com/bMYu9JOn0F— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 3 января 2017 г. Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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