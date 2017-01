ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ В соцсетях Михаэля Шумахера поздравляют с 48-м днем рождения Сегодня семикратному чемпиону мира Михаэлю Шумахеру исполняется 48 лет. Самый титулованный пилот в истории Ф1 выиграл 91 гонку, 155 раз поднимался на подиум, добыл 68 поул-позиций и 77 раз устанавливал быстрейшие круги. За свою карьеру Михаэль защищал цвета Jordan, Benetton, Ferrari и Mercedes. В конце 2013 года Шумахер получил серьезные травмы головы во время инцидента на горнолыжном курорте в Альпах. С тех пор общественность почти ничего не знает о состоянии здоровья кумира миллионов. Тем временем в соцсетях Михаэля поздравляют с хэштегом #KeepFightingMichael, что означает "Продолжай бороться, Михаэль". #OnThisDay in 1969, a legend was born...#HappyBirthday to the great Michael Schumacher!

Thinking of you always, Champ #KeepFightingMichael pic.twitter.com/ciEAzh5APk — MERCEDES AMG F1 (@MercedesAMGF1) 3 января 2017 г.

Always in our thoughts. Happy birthday Michael... #KeepFightingMichael https://t.co/4nlhpdfaCf — Renault Sport F1 (@RenaultSportF1) 3 января 2017 г.

Michael turns 48 today. #KeepFightingMichael pic.twitter.com/bMYu9JOn0F — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 3 января 2017 г.

Источник : AUTOSPORT







