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В соцсетях Михаэля Шумахера поздравляют с 48-м днем рождения

Сегодня семикратному чемпиону мира Михаэлю Шумахеру исполняется 48 лет.

Самый титулованный пилот в истории Ф1 выиграл 91 гонку, 155 раз поднимался на подиум, добыл 68 поул-позиций и 77 раз устанавливал быстрейшие круги.

За свою карьеру Михаэль защищал цвета Jordan, Benetton, Ferrari и Mercedes.

В конце 2013 года Шумахер получил серьезные травмы головы во время инцидента на горнолыжном курорте в Альпах.

С тех пор общественность почти ничего не знает о состоянии здоровья кумира миллионов.

Тем временем в соцсетях Михаэля поздравляют с хэштегом #KeepFightingMichael, что означает "Продолжай бороться, Михаэль".

#OnThisDay in 1969, a legend was born...#HappyBirthday to the great Michael Schumacher!
Thinking of you always, Champ #KeepFightingMichael pic.twitter.com/ciEAzh5APk

— MERCEDES AMG F1 (@MercedesAMGF1) 3 января 2017 г.

Always in our thoughts. Happy birthday Michael... #KeepFightingMichael https://t.co/4nlhpdfaCf

— Renault Sport F1 (@RenaultSportF1) 3 января 2017 г.

Michael turns 48 today. #KeepFightingMichael pic.twitter.com/bMYu9JOn0F

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 3 января 2017 г.
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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Вчера, 23:59      |      Категория:  Все новости » Спорт
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