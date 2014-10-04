Жаркие баталии команд Ночной Хоккейной Лиги Приморья растопят артемовский «Студеный лед»
Региональное представительство Ночной Хоккейной Лиги Приморского края при поддержке федерации хоккея г. Владивостока, федерации хоккея г. Артема и администрации Артемовского городского округа, проводят гала-матч в рамках всероссийской проекта «Студеный лед».
В рождественские праздники 8 января в 14.00 в г. Артеме на льду катка стадиона «Угольщик» состоится грандиозное хоккейное шоу ветеранов приморского хоккея - участников Ночной Хоккейной Лиги.
В гала-матче всероссийского проекта «Студеный лед» за номинальных «хозяев» сыграют представители команд: «Шахтер» (г. Артем), «Вольфрам» (п. Восток), «Спарта-Вольфрам» (г. Владивосток) и «Луч» (г. Владивосток).
В роли «гостей» выступят представители команд: «Медведи» (г. Владивосток), «Восток» (п. Чугуевка), «Молнии» (г. Владивосток) и «Гранит» (г. Большой Камень).
Организаторы приглашают всех желающих увидеть жаркие хоккейные баталии и поддержать команды. Вход для зрителей свободный.
Региональное представительство Ночной Хоккейной Лиги Приморского края
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