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Жаркие баталии команд Ночной Хоккейной Лиги Приморья растопят артемовский «Студеный лед»

Жаркие баталии команд Ночной Хоккейной Лиги Приморья растопят артемовский «Студеный лед»
Региональное представительство Ночной Хоккейной Лиги Приморского края при поддержке федерации хоккея г. Владивостока, федерации хоккея г. Артема и администрации Артемовского городского округа, проводят гала-матч в рамках всероссийской проекта «Студеный лед».



В рождественские праздники 8 января в 14.00 в г. Артеме на льду катка стадиона «Угольщик» состоится грандиозное хоккейное шоу ветеранов приморского хоккея - участников Ночной Хоккейной Лиги.



В гала-матче всероссийского проекта «Студеный лед» за номинальных «хозяев» сыграют представители команд: «Шахтер» (г. Артем), «Вольфрам» (п. Восток), «Спарта-Вольфрам» (г. Владивосток) и «Луч» (г. Владивосток).



В роли «гостей» выступят представители команд: «Медведи» (г. Владивосток), «Восток» (п. Чугуевка), «Молнии» (г. Владивосток) и «Гранит» (г. Большой Камень).



Организаторы приглашают всех желающих увидеть жаркие хоккейные баталии и поддержать команды. Вход для зрителей свободный.



Региональное представительство Ночной Хоккейной Лиги Приморского края

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Вчера, 23:07      |      Категория:  Все новости » Спорт
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