ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Жаркие баталии команд Ночной Хоккейной Лиги Приморья растопят артемовский «Студеный лед»

Региональное представительство Ночной Хоккейной Лиги Приморского края при поддержке федерации хоккея г. Владивостока, федерации хоккея г. Артема и администрации Артемовского городского округа, проводят гала-матч в рамках всероссийской проекта «Студеный лед».





В рождественские праздники 8 января в 14.00 в г. Артеме на льду катка стадиона «Угольщик» состоится грандиозное хоккейное шоу ветеранов приморского хоккея - участников Ночной Хоккейной Лиги.





В гала-матче всероссийского проекта «Студеный лед» за номинальных «хозяев» сыграют представители команд: «Шахтер» (г. Артем), «Вольфрам» (п. Восток), «Спарта-Вольфрам» (г. Владивосток) и «Луч» (г. Владивосток).





В роли «гостей» выступят представители команд: «Медведи» (г. Владивосток), «Восток» (п. Чугуевка), «Молнии» (г. Владивосток) и «Гранит» (г. Большой Камень).





Организаторы приглашают всех желающих увидеть жаркие хоккейные баталии и поддержать команды. Вход для зрителей свободный.





Региональное представительство Ночной Хоккейной Лиги Приморского края

Источник : СпортПриморье







Опубликовано: Вчера, 23:07 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Перед квалификацией Гран При Японии на машину Жана-Эрика Верня установили двигатель, который стал уже шестым в нынешнем сезоне Формулы 1. Таким образом, француз потеряет на старте гонки десять... Подробнее В очередном матче чемпионата КХЛ «Адмирал» сыграет в Хабаровске с «Амуром». Начало встречи в 19:00. Команды встречались четыре раза, в прошлом чемпионате игроки «Адмирала» дважды праздновали победу,... Подробнее После победного дубля в Австралии команда Mercedes в хорошем настроении отправляется в Малайзию, где пилотов ждёт один их самых изматывающих в физическом плане Гран При. Нико Росберг рассчитывает в... Подробнее 10 команд, которые заявились для участия в новом чемпионате Формулы Е, получат свои первые шасси Spark-Renault SRT_01E за две с небольшим недели до начала официальных тестов, которые пройдут 3-4 июля... Подробнее С 21 по 25 апреля текущего года в г. Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская область) состоялся II этап III летней Спартакиады молодежи России по спортивной гимнастике среди мужчин 16-19 лет и женщин 14-17... Подробнее В соревнованиях могут принять участие все желающие, в возрасте от 10 лет, независимо от уровня катания! У Вас есть возможность проверить свой уровень мастерства и получить удовольствие и массу эмоций... Подробнее Экс-пилот DTM Сьюзи Вольф удостоилась ордена кавалера Британской империи (MBE) за вклад в развитие женского спорта. Вольф, в девичестве Стоддарт, стала одной из 1197 человек, которые получили... Подробнее Женская сборная Приморья по настольному теннису, в состав которой вошли Алена Гибайдулина, Васильева Ксения, Виктория Бруева, а также Евгения Мугурдумова и Светлана Гулакова, все они студентки ДВФУ,... Подробнее Галерея: XI этап WTCC, Сузука, Япония. 24-26 октября... Подробнее Лукас ди Грассси признан лучшим гонщиком Формулы E по итогам опроса AUTOSPORT, проведённого среди руководителей команд в течение сезона-2015/2016. Результаты хранятся в полном секрете в целях... Подробнее