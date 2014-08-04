Volkswagen объявил второй за месяц отзыв автомобилей в России - автоновости

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии сообщает о проведении масштабного отзыва автомобилей немецкой компании Volkswagen на территории РФ.

Как указывается в официальном сообщении российского регулятора, в рамках данной сервисной кампании будут отозваны автомобили трех моделей – легкие коммерческие фургоны Caddy, седаны Jetta, а также автомобили семейства Golf, реализованные на российском рынке в период с 2013 года по 2016 год. Общее количество отзываемых автомобилей – 4 481 экземпляр.

Причиной отзыва, как сообщает ведомство, стала высокая вероятность повреждения аккумулятора давления вследствие высокого давления в гидросистеме. Такой дефект, в свою очередь, может привести к потери герметичности всей системы. В случае, если такое произойдет, на приборной панели высветится соответствующее предупреждение.

Официальные дилеры немецкого автопроизводителя в России уполномочены донести до всех своих клиентов, которые приобрели указанные транспортные средства, информацию о наличии дефекта, а также пригласить их пройти техническое обслуживание в любом из сервисных центров VW.

Стоит отметить, что владельцы автомобилей Volkswagen Golf, Jetta и Caddy могут самостоятельно проверить, попадает ли их экземпляр под отзыв. Для этого достаточно сверить VIN-номер своего транспортного средства со списком, опубликованным на официальном сайте Росстандарта.

В ходе ремонтных работ специалисты центров проведут процедуру обновления программного обеспечения блока управления КПП, что должно устранить проблему.

Напомним, что в этом месяце немецкий автопроизводитель уже объявлял об отзыве легких коммерческих фургонов Caddy. Тогда причиной проведения сервисной кампании стала высокая вероятность разгерметизации резьбового крепления главного тормозного цилиндра.