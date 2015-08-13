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Audi возлагает большие надежды на Лоика Дюваля и Рене Раста в 2017 году

Руководитель автоспортивного подразделения Audi Дитер Гасс уверен, что Лоик Дюваль и Рене Раст достаточно быстро адаптируются после перехода из гонок спорткаров в DTM.

После ухода ингольштадтского концерна из чемпионата мира по гонкам на выносливость Дюваль и Раст остались в программе Audi и в 2017 году будут выступать в немецком кузовном первенстве. Для бельгийца это будет дебют, в то время как немец провёл три заезда в прошлом сезоне, заменив Адриана Тамбэ в Зандворте и Маттиаса Экстрёма на финальном этапе в Хоккенхайме.

Лоик Дюваль переходит из WEC LMP1 в DTM

«Рене не только успешно выступил в Хоккенхайме, но и доказал, что способен бороться за самые высокие позиции в DTM, – цитирует Гасса AUTOSPORT. – Что касается Лоика, то он являлся одним из лучших гонщиков нашей программы в Ле-Мане.

Я уверен, что в сезоне-2017 у нас будет сильнейший состав пилотов. В лице Маттиаса [Экстрёма] и Майка [Роккенфеллера] у нас будут два чемпиона, которые, на мой взгляд, окажутся в числе фаворитов, не в последнюю очередь в связи с новыми правилами и шинами.

Джейми [Грин], без сомнения, является одним из самых сильных бойцов в DTM, а Нико [Мюллер] убедил нас своими неизменно хорошими выступлениями и первой победой в прошлом сезоне».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 19:57      |      Категория:  Все новости » Спорт
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