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Лесозаводский спортивный клуб «Тигр» подвел итоги 2016 года

Лесозаводский спортивный клуб «Тигр» подвел итоги 2016 года
Вот уже шестнадцатый раз в детско-юношеском спортивном клубе «Тигр» подвели итоги спортивной работы по итогам года. В течение 2016 года клуб принял участие или выступил организатором в 35 спортивно-массовых мероприятиях. Спортсмены клуба «Тигр» участвовали в 9 открытых турнирах, 8 краевых соревнованиях, 5 региональных и одном всероссийском первенстве. Всего было завоевано 192 медали, в числе которых: золотые - 64, серебряные - 63, бронзовые – 65!



Общее количество участвовавших составило 772 человека. Лучших спортивных результатов достигли: Данил Горбачев, Данил Исаков, Андрей Бурый, Алексей Бондаренко, Матвей Пожидаев, Андрей Степанов, Юрий Лукьянчук, Савелий Камнев, Богдан Логинов, Егор Оверченко, Ярослав Игнатенко, Ксения Михеева, Александр Яровенко, Елизавета Зименец, Алексей Дьячек, Дарина Пономарева, Алина Зволинская.



Помимо соревновательной деятельности в клубе ведется работа по патриотическому воспитанию. В мае был проведен конкурс детского рисунка, посвященный празднованию Дня Победы. В июне были проведены клубные соревнования по масс-реслингу, борьбе, стрельбе, посвященные Дню города, Дню России, Международному Олимпийскому дню.



Клуб «Тигр» выступал непосредственным организатором проведения городских турниров по каратэ, кикбоксингу, а также краевого чемпионата и первенства по кикбоксингу. Продолжает радовать своими спортивными достижениями воспитанник клуба Гегам Манавазян, который стал серебряным призером Чемпионата России по кудо, а также сдал экзамен на черный пояс 2 дан.



Наступил новый год, который принесет спортсменам клуба «Тигр» новые победы и достижения!



Александр Сашко

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 19:08      |      Категория:  Все новости » Спорт
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