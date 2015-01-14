ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Хэмилтон против Росберга: Результаты после четырёх лет борьбы Неожиданный уход Нико Росберга не только принёс головную боль руководству Mercedes, но и привёл к завершению одного из самых продолжительных и успешных партнёрств в современной Формуле 1. Немец выступал вместе с Льюисом Хэмилтоном за «Серебряные стрелы» с 2013 года. Они хорошо знали друг друга ещё с картинга, но одна особенность оставалась неизменной до их последнего совместного сезона: Хэмилтон всегда оказывался впереди по количеству набранных очков. В 2016 году Росберг смог взять верх, став чемпионом мира. Свою роль в этом сыграли технические проблемы на машине напарника. Но можно ли сказать, что Нико прибавил по сравнению с предыдущими сезонами? Льюис Хэмилтон против Нико Росберга: Статистика противостояния напарников по Mercedes Если взглянуть на соотношение побед и поражений [на графике ниже], то можно заметить несколько интересных моментов. Во-первых, сезон-2015 был самым слабым для Росберга на фоне Хэмилтона. Исключением стали лишь три последние гонки, когда судьба титула уже была решена. Чтобы выиграть чемпионат в 2016 году, Росбергу пришлось пройти долгий путь. В межсезонье он купил два карта, на которых оттачивал своё гоночное мастерство, а для улучшения психологического состояния он использовал медитацию. Пусть он не стал быстрее, чем Хэмилтон, но по сравнению с 2015 годом значительно прибавил в первых 13 гонках, опередив напарника в квалификационном счёте и набрав больше очков. Это сыграло ключевую роль вкупе с регулярными поломками на машине напарника. Вряд ли кто-то поспорит с тем, что Льюис был лучшим из двух гонщиков Mercedes, но в то же время масштаб его превосходства над Росбергом в течение четырёх сезонов оказался не таким большим, как можно было ожидать. В квалификациях он взял верх со счётом 42-34, а в гонках – 39-27. Так что счёт в чемпионатах – 2-1 вместо 3-0 – не кажется несправедливым.

2013

Льюис Хэмилтон





Q







































R









































2014

Льюис Хэмилтон





Q







































R









































2015

Льюис Хэмилтон





Q







































R









































2016

Льюис Хэмилтон





Q











































R













































Суммарные очки: Льюис Хэмилтон против Нико Росберга в Mercedes, 2013-16

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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 15:45 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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