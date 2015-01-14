«Спартак-Приморье» провел первую тренировку в новом году
2 января «Спартак-Приморье» провел первую тренировку в «Олимпийце» после краткосрочного перерыва, связанного с новогодними праздниками. На отдых у игроков и тренерского штаба было два дня: 31 декабря и 1 января.
Команда продолжает подготовку во Владивостоке к первому матчу второго круга регулярного чемпионата Суперлиги, который состоится 8 января.
По словам главного тренера «Спартака-Приморье» Милоша Павичевича, к тренировкам приступили все игроки, кроме Ключникова: «На сегодняшний день у нас одна потеря – Федор Ключников, все остальные игроки здоровы и вышли сегодня на тренировку. К игре с «Сахалином» мы начали готовиться до нового года, и до матча еще есть некоторое время на подготовку. Настрой на соперника максимальный, это действующий чемпион – этим все сказано, да и год хочется начать с победы».
Игра 8 января с «Сахалином» начнется в 19:00 (12:00 мск). Вход в СК «Олимпиец» свободный.
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