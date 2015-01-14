Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

«Спартак-Приморье» провел первую тренировку в новом году

«Спартак-Приморье» провел первую тренировку в новом году
2 января «Спартак-Приморье» провел первую тренировку в «Олимпийце» после краткосрочного перерыва, связанного с новогодними праздниками. На отдых у игроков и тренерского штаба было два дня: 31 декабря и 1 января.



Команда продолжает подготовку во Владивостоке к первому матчу второго круга регулярного чемпионата Суперлиги, который состоится 8 января.



По словам главного тренера «Спартака-Приморье» Милоша Павичевича, к тренировкам приступили все игроки, кроме Ключникова: «На сегодняшний день у нас одна потеря – Федор Ключников, все остальные игроки здоровы и вышли сегодня на тренировку. К игре с «Сахалином» мы начали готовиться до нового года, и до матча еще есть некоторое время на подготовку. Настрой на соперника максимальный, это действующий чемпион – этим все сказано, да и год хочется начать с победы».



Игра 8 января с «Сахалином» начнется в 19:00 (12:00 мск). Вход в СК «Олимпиец» свободный.



Пресс-служба БК "Спартак-Приморье"

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 14:43      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
«Адмирал» сразится с «Ладой»
14-01-2015, 19:03, Спорт
Сегодня, 14 января, хоккейный клуб «Адмирал» в Тольятти проведет игру против местной «Лады». Начало встречи в 01:30 по владивостокскому времени. Соперник «Адмирала» занимает 11 место в турнирной...
Подробнее
Спортсмены Находки отличились на краевых стартах
27-11-2015, 02:46, Спорт
Открытый турнир по тхэквондо собрал в Уссурийске 350 спортсменов со всего края в возрасте от 9 до 17 лет, которые провели около 200 поединков. От Находки выступило 30 бойцов. 20 ребят заняли призовые...
Подробнее
WRC: Крис Мик близок к контракту с Toyota
5-12-2015, 02:09, Спорт
Североирландский гонщик Крис Мик близок к тому, чтобы стать участником программы Toyota WRC со следующего года. Мик посетил базу Tommi Makinen Racing в Финляндии и провел переговоры лично с Томми...
Подробнее
Во Владивостоке пройдет открытый чемпионат города по армрестлингу «Стальная рука»
26-05-2016, 05:41, Спорт
В субботу, 28 мая, во Владивостоке в тренажерном зале «Горилла» (улица Крыгина, 17а) пройдет открытый чемпионат по армрестлингу «Стальная рука». В соревнованиях примут участие порядка 40 спортсменов...
Подробнее
Во время пит-стопа Нико Росберга Mercedes подвел всемирно известный смартфон
2-08-2016, 02:45, Спорт
По ходу Гран При Германии Нико Росберг обогнал Макса Ферстаппена из Red Bull Racing, однако стюарды посчитали этот маневр некорректным, наказав немца пятисекундным штрафом, который гонщик должен был...
Подробнее
Али Багаутдинов даст мастер-класс во Владивостоке
16-04-2015, 22:58, Спорт
Известный российский боец смешанных единоборств Али Багаутдинов даст мастер-класс для приморских спортсменов. Багаутдинов - участник и победитель всемирно известного турнира по смешанным...
Подробнее
«Луч-Энергия-М» в воскресенье принимает «Биробиджан»
20-07-2014, 12:09, Спорт
20 июля молодежный состав «Луча-Энергии» проведет очередной матч в рамках Первенства России по футболу среди команд третьей лиги зона Дальний Восток. На стадионе «Юность» желто-синие встретятся с...
Подробнее
Гимнастки Приморского края борются за право войти в команду региона
1-11-2014, 07:05, Спорт
Свои спортивные навыки предстоит показать сразу в нескольких видах упражнений. Маленькие участницы пока не борются за места в этом состязании, только отрабатывают базовые элементы. Юлия Овчарова в...
Подробнее
Пэдди Лоу: В 2016 году двигатели станут значительно громче
23-01-2016, 18:41, Спорт
Исполнительный технический директор Mercedes Пэдди Лоу уверен, что изменения в конструкции выхлопной трубы в 2016 году должны помочь повысить звук нынешних турбодвигателей V6. «Раньше регулировочный...
Подробнее
В Renault говорят, что их моторы будут готовы к стартовому этапу сезона в Австралии
27-02-2014, 01:10, Спорт
В компании Renault верят, что смогут как следует подготовить свои двигатели к стартовому этапу сезона Ф1 в Австралии...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU