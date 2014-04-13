Жан Алези: Масса допустит ошибку, если вернётся

Бывший гонщик Формулы 1 Жан Алези не советует Фелипе Массе возвращаться после завершения карьеры.Осенью прошлого года бразильский ветеран объявил об уходе из чемпионата, но похоже, что всё-таки останется как минимум ещё на один сезон, чтобы заменить в Williams Валттери Боттаса, который близок к переходу в Mercedes.«Честно говоря, на мой взгляд, это решение было бы ошибочным, – сказал Алези в интервью La Gazzetta dello Sport. – Фелипе ушёл в отставку, перевернул эту страницу. А что если машина Williams окажется неконкурентоспособна?»Также Алези признал, что сначала не понял решение Нико Росберга уйти после победы в чемпионате.«Сначала я, как и Ники Лауда, был удивлён и рассержен, – заявил француз. – Я не понимал, для чего заявлять о завершении карьеры через неделю после победы в чемпионате.Но потом я вспомнил, как Айртон Сенна говорил, что готов выступать за Williams бесплатно, и очень стремился подписать контракт, а затем погиб. Поэтому, вероятно, Росберг просто не захотел больше участвовать в гонках».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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