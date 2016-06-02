Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Национальная академия наук Беларуси выпустит собственный электрокар - автоновости

Национальная академия наук Беларуси выпустит собственный электрокар - автоновостиНациональная академия наук Беларуси выпустит собственный электрокар

Автор фото: фликр.ком

Национальная академия наук Беларуси планирует выпустить собственный автомобиль с электрическим силовым агрегатом.

Об этом журналистам рассказал председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков. По его словам, в настоящее время ученые академии активно занимаются разработкой первого белорусского электромобиля и уже в будущем году смогут представить широкой публике первый рабочий прототип. При этом, как отмечает Гусаков, электрическая силовая установка для нового электрокара будет создана там же, в НАН Беларуси.

Напомним, что сегмент электрических автомобилей в странах СНГ в настоящее время является одним из самых маленьких на рынке. Так, в России, по данным аналитического агентства Автостат, в ноябре было продано всего 9 электрокаров (+29%) – 5 экземпляров американского седана Model S, три французских ситикара Renault Twizy и один кроссовер Tesla Model X.

По итогам одиннадцати месяцев на территории РФ было зарегистрировано 72 новых электрокара – на 31% меньше, чем в прошлом году.

Стоит отметить, что власти РФ делают все возможно для развития этого сегмента. К примеру, нулевые пошлины на импорт полностью электрических автомобилей в страну были продлены до конца текущего года. При этом, поскольку Россия делит общее таможенное пространство со странами ЕАЭС, такие пошлины действуют в Белоруссии, Киргизии, Армении и Казахстане.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 04:48      |      Категория:  Автоновости
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Модельный ряд Hyundai пополнится новым электромобилем к 2018 году - автоновости
2-06-2016, 11:41, Автоновости
Hyundai Motor готовит к выходу конкурента электромобилям от Tesla Motors....
Подробнее
В январе объем продаж Kia в России сократился на 20% - автоновости
10-02-2016, 08:58, Автоновости
За январь Kia реализовала в России 9 049 автомобилей....
Подробнее
Ё-мобиль в будущем не планируют развивать
14-04-2014, 06:30, Автоновости
Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт не будет заниматься проектом по созданию гибридного российского автомобиля....
Подробнее
Авторынок в 2014-м: прогноз положительный
3-03-2014, 00:41, Автоновости
По мнению аналитиков компании "Кофас", в 2014 году укрепятся намечающиеся положительные тенденции в автомобильной отрасли. Это касается в первую очередь США и развивающихся стран Азии....
Подробнее
Компания Hyundai начинает поставки в Россию обновленного седана Elantra
15-01-2014, 22:50, Автоновости
Экстерьер седана Hyundai Elantra после рестайлинга отличает обновленная решетка радиатора, иные бамперы и новый дизайн колесных дисков. В салоне автомобиля, продажи которого на российском рынке...
Подробнее
Рынок подержанных автомобилей в России просел на 18,7% - автоновости
21-08-2015, 16:49, Автоновости
В июле рынок подержанных автомобилей России упал на 18,7%....
Подробнее
Гильдия автошкол предлагает ввести спецкурс для водителей такси - автоновости
21-04-2016, 15:01, Автоновости
В рамках курса будущих таксистов будут обучать русскому языку и навыкам общения с пассажиром....
Подробнее
По программе утилизации продано более 98 тысяч автомобилей - автоновости
11-11-2014, 10:45, Автоновости
Количество автомобилей, реализованных в России по программе утилизации, приближается к сотне тысяч....
Подробнее
«У нас уже есть два серийных электромобиля, и мы уверены, что прогресс будет двигаться именно в этом направлении» - автоновости
18-07-2016, 08:07, Автоновости
Андрей Акифьев управляющий директор Ниссан Россия....
Подробнее
BMW обещает скоро выпустить на рынок серийную версию гибрида X5 Edrive - автоновости
22-02-2014, 01:10, Автоновости
Немецкий автопроизводитель BMW подтвердил, что концепт гибридного автомобиля X5 Edrive скоро получит серийное воплощение....
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU