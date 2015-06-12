Станет ли новый регламент самым жёстким испытанием для команд и гонщиков?
Эра гибридных двигателей V6 в Формуле 1 завершена. В 2017 году в действие вступает новый технический регламент, больше ориентированный на аэродинамику. Чего ожидать от перемен в правилах? Sky Sports F1 постарался ответить на этот вопрос.«Это самые серьёзные изменения в регламенте за все 19 лет, что я работаю в Формуле 1», – заявил технический директор Toro Rosso Джеймс Ки.Шины станут массивнее и шире, а машины – более агрессивными с точки зрения внешнего вида и быстрыми, что должно внести изменения в сложившийся расклад сил.Чего стоит ждать от новой эры Формулы 1?«Вероятно, мы увидим самое большое развитие по ходу сезона за последнее время», – поделился ожиданиями эксперт Sky Sports F1 Мартин Брандл.Предсезонные тесты стартуют 27 февраля в Барселоне. Именно тогда гонщики впервые опробуют новые машины, а пока работают только на симуляторах.«Пилоты довольны, – сказал руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер. – Машины станут более требовательными с физической точки зрения и быстрыми, как во время Херберта и Брандла, и позволят отличать мальчиков от мужчин».Такие серьёзные изменения в регламенте, по мнению Брандла, должны дать преимущество более опытным гонщикам и именно поэтому для Mercedes наиболее предпочтительным кандидатом на замену Нико Росберга является Валттери Боттас, а не собственный протеже Паскаль Верляйн, за плечами которого один сезон в составе Manor.Другой эксперт Sky F1 Энтони Дэвидсон ожидает серьёзных перетасовок в раскладе сил.Энтони Дэвидсон: В 2017 году в пелотоне всё может перевернуться с ног на голову«Разница в пилотировании будет существенной, и пилотам важно будет проявить свои лучшие качества», – прокомментировал британец.Переход на новый регламент может помочь опытным Себастьяну Феттелю и Кими Райкконену, а также Red Bull Racing, доминировавшей по ходу предыдущей аэродинамической эры в Формуле 1. Но будет ли прервана трёхлетняя гегемония Mercedes?«Mercedes будет фаворитом в борьбе за чемпионский титул в следующем году, – добавил Хорнер. – Но если нам удастся сократить отставание и оказывать на них давление, это будет здорово для всех».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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