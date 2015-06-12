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Станет ли новый регламент самым жёстким испытанием для команд и гонщиков?

Эра гибридных двигателей V6 в Формуле 1 завершена. В 2017 году в действие вступает новый технический регламент, больше ориентированный на аэродинамику. Чего ожидать от перемен в правилах? Sky Sports F1 постарался ответить на этот вопрос.

«Это самые серьёзные изменения в регламенте за все 19 лет, что я работаю в Формуле 1», – заявил технический директор Toro Rosso Джеймс Ки.

Шины станут массивнее и шире, а машины – более агрессивными с точки зрения внешнего вида и быстрыми, что должно внести изменения в сложившийся расклад сил.

Чего стоит ждать от новой эры Формулы 1?

«Вероятно, мы увидим самое большое развитие по ходу сезона за последнее время», – поделился ожиданиями эксперт Sky Sports F1 Мартин Брандл.

Предсезонные тесты стартуют 27 февраля в Барселоне. Именно тогда гонщики впервые опробуют новые машины, а пока работают только на симуляторах.

«Пилоты довольны, – сказал руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер. – Машины станут более требовательными с физической точки зрения и быстрыми, как во время Херберта и Брандла, и позволят отличать мальчиков от мужчин».

Такие серьёзные изменения в регламенте, по мнению Брандла, должны дать преимущество более опытным гонщикам и именно поэтому для Mercedes наиболее предпочтительным кандидатом на замену Нико Росберга является Валттери Боттас, а не собственный протеже Паскаль Верляйн, за плечами которого один сезон в составе Manor.

Другой эксперт Sky F1 Энтони Дэвидсон ожидает серьёзных перетасовок в раскладе сил.

Энтони Дэвидсон: В 2017 году в пелотоне всё может перевернуться с ног на голову

«Разница в пилотировании будет существенной, и пилотам важно будет проявить свои лучшие качества», – прокомментировал британец.

Переход на новый регламент может помочь опытным Себастьяну Феттелю и Кими Райкконену, а также Red Bull Racing, доминировавшей по ходу предыдущей аэродинамической эры в Формуле 1. Но будет ли прервана трёхлетняя гегемония Mercedes?

«Mercedes будет фаворитом в борьбе за чемпионский титул в следующем году, – добавил Хорнер. – Но если нам удастся сократить отставание и оказывать на них давление, это будет здорово для всех».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 03:55      |      Категория:  Все новости » Спорт
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