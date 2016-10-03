«Дакар-2017» стартовал в Асунсьоне

1 января в парагвайской столице Асунсьон состоялся торжественный старт ралли «Дакар-2017». Организаторы марафона продолжили традицию проведения церемонии стартового подиума отдельно от собственно спортивного старта гонки. Начавшееся около 17.00 по местному времени шоу затянулось до позднего вечера.Подиум Дакара-2017 был развернут на набережной реки Парагвай перед официальной резиденцией правительства и президента Парагвая. Поклонники оживленно встречали камазовские экипажи Айрата Мардеева (стартовый номер 501), Эдуарда Николаева (№505), Дмитрия Сотникова (№513) и Антона Шибалова (№515).Также приняли участие в церемонии старта и другие российские спортсмены, бросившие вызов экстремальной гонке: Равиль Маганов и Кирилл Шубин (зачет АВТО, №378), Сергей Шихотаров и Олег Уперенко (зачет АВТО, №380), Анастасия Нифонтова (зачет МОТО, №59), Александр Иванютин (зачет МОТО, №60), Сергей Карякин (зачет КВАДРОЦИКЛЫ, №254).2 января участникам гонки предстоит преодолеть первый этап по направлению на юг к аргентинскому городу Ресистенсия протяженностью 454 километра с относительно коротким 39-километровым скоростным спецучастком.
Айрат Мардеев «Гонка будет интересной и непростой, — заявил Айрат Мардеев. —У нас есть хороший спортивный азарт, но в то же время присутствует чувство большой ответственности за результат. Нам нужно найти золотую середину - ехать надежно, но в то же время быть в темпе, а порой даже задавать его. Надеюсь, не подведет погода. Мы видели, что Аргентина залита дождями. Но все ждут, что основная спортивная борьба развернется на высокогорье Боливии».Эдуард Николаев добавил: «Столица Парагвая произвела очень приятное впечатление. Отношение людей очень искреннее. Скандируют «Руссия, Руссия!». Повсюду плакаты с фотографиями наших «КАМАЗов». Также мы очень чувствуем поддержку наших российских болельщиков. Поверьте мы будем делать все возможное и невозможное, чтобы не огорчить их и оправдать ожидания».Гонщик экипажа номер 513 Дмитрий Сотников отметил, что соперники уже начали заявлять о себе с самого момента торжественного старта: «Амбиции соперников видны уже на церемонии подиума. Работа на зрителей, резкие старты с пробуксовкой. Если раньше для многих целью было просто финишировать на Дакаре, то теперь большинство экипажей «заряжены» на результат».«Когда мы подъехали к подиуму, полил дождь. Я подумал – это хороший знак – дождь в дорогу. Я желаю удачи нашему экипажу и всем моим товарищам по команде. Конечно, весь грузовой зачет «Дакара» это как одна большая семья, но все же хочется, чтобы больше в этом году повезло россиянам», – подвел итог Антон Шибалов.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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