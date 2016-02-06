ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Эдриан Ньюи: Стартовая решетка точно изменится в 2017-м Главный конструктор Red Bull Эдриан Ньюи считает, что новый регламент сможет перетасовать пелотон. Учитывая то, что фокус внимания в 2017-м будет сосредоточен на аэродинамике, многие эксперты предрекли лидерство RBR, которая всегда славилась своими эффективными шасси. Тем не менее Ньюи в интервью Sky Sports признался, что пока что нельзя быть ни в чём уверенным: «Стартовая решетка точно немного изменится. Всегда, когда меняются правила, некоторые команды лучше к ним адаптируются. Обычно крупные коллективы, у которых больше ресурсов, справляются лучше с этой задачей, но в 2009-м, допустим, было не так. Тогда Brawn и мы смогли правильно интерпретировать правила, тогда как Ferrari и McLaren испытывали проблемы. Всякий раз, когда меняется регламент, в голову приходит много идей, которые нужно отсортировать согласно философии автомобиля. Несмотря на то, что мы являемся крупной командой, мы не обладаем достаточными ресурсами, чтобы опробовать все идеи. Всегда может оказаться так, что кто-то другой выбрал отличное решение, и оно оказалось более выигрышным». Несмотря на то, что многие считают новый регламент более подходящим для Red Bull, Ньюи выразил некоторые сомнения по поводу следования тенденциям экологичности: «Является ли Ф1 технической демонстрацией мощности двигателей, или это просто зрелище, в котором участвуют люди и машины? В зависимости от того, что вам больше по душе, вы идете этим путем. Лично я считаю Ф1 соревнованием гонщиков, а также способом проявить творческий инженерный подход. Таким образом, это не битва ресурсов, которой она стала с точки зрения инженерии. Не так сложно было бы придумать правила, которые проверили бы наличие творческого подхода, нежели чем количество сотрудников. Ограничить бюджет сложно, однако можно ограничить ресурсы, необходимые для разработки шасси. Можно было бы, к примеру, запретить аэродинамические трубы, ограничить работу средств вычислительной гидродинамики. К тому же нет смысла держать так много людей в команде, если ресурсы серьезно ограничены. Что касается двигателей, то у меня сложилось весьма противоречивое мнение. Производители утверждают, что они могут улучшить свои дорожные автомобили. В таком случае через максимум пять лет они должны явно опережать своих соперников в автомобильном секторе. Честно, вряд ли это произойдет, так что это, скорее всего, просто рекламный ход».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 16:03 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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