В Монако прошел торжественный старт ралли-рейда "Африка Эко Рейс"
31 декабря в Монако был дан официальный старт ралли-рейду "Африка Эко Рейс". В зачете «Грузовики» представлены два российских экипажа команды "КАМАЗ-мастер": Андрея Каргинова и Сергея Куприянова.Как сообщает официальный сайт команды, сейчас спортсмены отправились во французский порт Сет, чтобы погрузиться на паром и отправиться в Марокко к месту старта первого боевого спецучастка. Он намечен на 2 января.На «Африка Эко Рейс-2017» выступят семь российских экипажейПо словам пилота Андрея Каргинова, у экипажа сейчас исключительно боевой настрой: «Это одно их тех событий, которых ждешь целый год. Тренировались, проводили испытания наших новинок, и все ради того, чтобы выиграть в двух главных мероприятиях для нашей команды "Африка Эко Рейс" и "Дакар", который сейчас проходит в Южной Америке. В этом году, что символично, они стартуют и финишируют в один даты».В ближайшие две недели участникам предстоит жить в спартанских условиях. Но, по словам спортсменов, в этом есть своя романтика. «Эти условия, которые на первый взгляд могут показаться некомфортными, для многих являются одной из самых привлекательных частей гонки. Многие могут позволить себе жить в гостиницах или в домах на колесах, но при этом живут в палатках, чтобы ощутить весь колорит. Именно этим Африка и уникальна», – добавил Каргинов.Ближайшие сутки команда проведет на пароме, который доставит раллистов из Европы в Африку. 2 января начнется основная часть соревнований. Гонщики проедут более 6 тысяч километров по территории Марокко, Мавритании и Сенегала, чтобы 14 января финишировать на Розовом озере, в Дакаре.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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