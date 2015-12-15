Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Символ успеха - автоновости

Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 09:02      |      Категория:  Автоновости
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Renault и Nissan пришли к соглашению - автоновости
15-12-2015, 16:43, Автоновости
Правительство Франции больше не обладает правом вето в альянсе Renault-Nissan....
Подробнее
Kia планирует создать новый кроссовер на базе модели Rio - автоновости
2-08-2016, 23:40, Автоновости
В основу кроссовера ляжет новое поколение хэтчбека, которое дебютирует в 2017 году....
Подробнее
Volkswagen AG отзывает почти 700 автомобилей в России - автоновости
30-05-2016, 12:05, Автоновости
Под отзыв попадут кроссоверы Audi Q5 и VW Tiguan....
Подробнее
Московская полиция будет отличать лихачей по стикерам, наклеенным на кузов авто - автоновости
15-06-2016, 23:49, Автоновости
Украшая свой автомобиль экстремальными стикерами, можно привлечь внимание ГИБДД....
Подробнее
Автомобили Volvo будут хранить электричество в кузовных панелях
19-10-2013, 17:50, Автоновости
Представители шведской компании Volvo продемонстрировали технологическое новшество – инновационные конденсаторы Volvo Battery StorAGE, интегрированные в кузовные элементы. В исследовании...
Подробнее
Женева-2014: Bentley провел
11-03-2014, 13:31, Автоновости
Звания самого быстрого автомобиля британской марки Bentley удостоено обновленное купе GT Speed Coupe, мировая премьера которого состоялась на Женевском автосалоне....
Подробнее
Холерик и флегматик - автоновости
24-04-2016, 23:02, Автоновости
Кроссовер Toyota RAV4 недавно получил обновленную внешность и доработанное шасси. Помогут ли эти изменения ему выиграть в сравнительном тесте с Nissan X-Trail нового поколения? Схватка обещает быть...
Подробнее
Mercedes-Benz представит новый электрический суббренд во Франции - автоновости
5-09-2016, 20:45, Автоновости
Немецкая компания привезет на Парижский автосалон прототип нового электрокроссовера....
Подробнее
Рейтинг долговых обязательств Volkswagen упал до «BBB+» - автоновости
10-11-2015, 17:48, Автоновости
Рейтинг Volkswagen продолжает падать....
Подробнее
«Мы смотрим в будущее и рассуждаем, при разработке нашей стратегии, не пятилетками, а, как минимум, десятилетиями!» - автоновости
18-07-2016, 15:41, Автоновости
Алексей Калицев исполнительный директор Хендэ Мотор СНГ....
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU