Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Лэнс Стролл признан лучшим спортсменом Квебека

Канадский гонщик Лэнс Строл был признан лучшим спортсменом Квебека в 2016 году по версии Journal de Montreal и Journal de Quebec.

18-летний сын миллиардера Лоуренса Стролла стал чемпионом европейской Формулы 3 в прошлом году.

«Я ничего не воспринимаю как должное, – признался Стролл. ?– Для меня крайне важно, что мои автоспортивные достижения признаны в моей стране.

Я очень благодарен, что меня признали лучшим спортсменом года. В 2017-м мне предстоит преодолеть самый серьезный вызов в своей карьере. Я с нетерпением жду, когда начну выступать в Формуле 1».

В следующем сезоне Лэнс Стролл выступит в команде Williams. Пока что официальным напарником Стролла является Валттери Боттас, однако в свете последних событий вокруг освободившегося места в Mercedes канадец вполне может выступить в 2017-м с Фелипе Массой.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 07:44      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Что мы узнали по прошедшим тестам?
25-02-2015, 06:46, Спорт
Позади остались две трети подготовительного пути команд к новому сезону Больших Призов - и сейчас уже можно делать какие-то предварительные выводы. Что же мы узнали уже, и что нам предстоит узнать на...
Подробнее
В Лучегорске заново осваивают нормы ГТО
14-01-2015, 13:47, Спорт
В одной из школ прошел семинар учителей физкультуры. Им предстоит разработать проект движения «Готов к труду и обороне». Каждый из них хочет получить если не золотой значок, то, как минимум -...
Подробнее
Николай Карамышев выиграл Гонку Звёзд на призы журнала «За рулём»
24-02-2015, 15:50, Спорт
23 февраля на Центральном Московском ипподроме состоялась 26-я ежегодная Гонка Звезд журнала «За Рулём»...
Подробнее
McLaren и Honda заново учатся сотрудничеству
5-02-2015, 21:51, Спорт
Недостаток мощности мотора или прижимной силы – далеко не единственная проблема для команды McLaren-Honda, мешающая ее прогрессу во время зимних тестов. Испанское издание Marca сообщает, что,...
Подробнее
Владивостокский ХК «Адмирал» проиграл «Автомобилисту»
13-10-2014, 11:54, Спорт
Вчера, 11 октября, на арене «Уралец» Екатеринбурга состоялся матч ХК «Адмирала» с ХК «Автомобилистом». Со счетом 5:1 победу одержали хозяева площадки....
Подробнее
Победили на краевых соревнованиях
17-09-2014, 03:02, Спорт
Восемь воспитанников Дома детского и юношеского туризма заняли первые места в краевых командных соревнованиях по спортивному ориентированию. Учреждение дополнительного образования вновь доказало, что...
Подробнее
Школьники Арсеньева сдают нормы ГТО
19-05-2015, 23:45, Спорт
Пока это – эксперимент, но учителя уверены, что былая традиция приживется. 13,8 секунды – именно за столько нужно преодолеть «стометровку», чтобы получить золотой значок ГТО. Теперь это стало целью...
Подробнее
8-11-2015, 23:02, Спорт
Второй круг открывался матчем во Владивостоке. "Луч-Энергия" принимал саратовский "Сокол". Нет надобности говорить о том, насколько важной для нашей команды была предстоящая игра. Подопечные Олега...
Подробнее
Берни Экклстоун: По организации этап в Сочи действительно стал лучшим
20-12-2014, 03:40, Спорт
Глава менеджмента Ф1 Берни Экклстоун считает, что российский Гран При в плане организации действительно стал лучшим в сезоне...
Подробнее
Рон Деннис: Я приведу McLaren-Honda к успеху
25-12-2015, 14:42, Спорт
Рон Деннис уверен, что остаётся тем человеком, кто приведёт McLaren к успеху в будущем...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU