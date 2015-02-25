Лэнс Стролл признан лучшим спортсменом Квебека

Канадский гонщик Лэнс Строл был признан лучшим спортсменом Квебека в 2016 году по версии Journal de Montreal и Journal de Quebec.18-летний сын миллиардера Лоуренса Стролла стал чемпионом европейской Формулы 3 в прошлом году.«Я ничего не воспринимаю как должное, – признался Стролл. ?– Для меня крайне важно, что мои автоспортивные достижения признаны в моей стране.Я очень благодарен, что меня признали лучшим спортсменом года. В 2017-м мне предстоит преодолеть самый серьезный вызов в своей карьере. Я с нетерпением жду, когда начну выступать в Формуле 1».В следующем сезоне Лэнс Стролл выступит в команде Williams. Пока что официальным напарником Стролла является Валттери Боттас, однако в свете последних событий вокруг освободившегося места в Mercedes канадец вполне может выступить в 2017-м с Фелипе Массой.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Позади остались две трети подготовительного пути команд к новому сезону Больших Призов - и сейчас уже можно делать какие-то предварительные выводы. Что же мы узнали уже, и что нам предстоит узнать на...
Восемь воспитанников Дома детского и юношеского туризма заняли первые места в краевых командных соревнованиях по спортивному ориентированию. Учреждение дополнительного образования вновь доказало, что...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!