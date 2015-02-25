ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Лэнс Стролл признан лучшим спортсменом Квебека Канадский гонщик Лэнс Строл был признан лучшим спортсменом Квебека в 2016 году по версии Journal de Montreal и Journal de Quebec. 18-летний сын миллиардера Лоуренса Стролла стал чемпионом европейской Формулы 3 в прошлом году. «Я ничего не воспринимаю как должное, – признался Стролл. ?– Для меня крайне важно, что мои автоспортивные достижения признаны в моей стране. Я очень благодарен, что меня признали лучшим спортсменом года. В 2017-м мне предстоит преодолеть самый серьезный вызов в своей карьере. Я с нетерпением жду, когда начну выступать в Формуле 1». В следующем сезоне Лэнс Стролл выступит в команде Williams. Пока что официальным напарником Стролла является Валттери Боттас, однако в свете последних событий вокруг освободившегося места в Mercedes канадец вполне может выступить в 2017-м с Фелипе Массой.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 07:44 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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