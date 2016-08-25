ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ КАМАЗ-мастер прошла все технические проверки перед стартом "Дакара" В преддверии старта 39-го ралли-марафона "Дакар" в столице Парагвая Асунсьон 2 января команда "КАМАЗ-мастер" прошла все необходимые административные и технические проверки, являющиеся обязательными перед гонкой, как сообщил официальный сайт команды. Семь главных вопросов перед стартом ралли-марафона "Дакар-2017" Все проверки представляют из себя целый ряд всевозможных контрольных и прочих процедур, начиная от фотографирования участников и монтажа навигационного оборудования и заканчивая проверкой соответствия гоночных автомобилей техническому регламенту гонки. 31 декабря уже к 14.00 по местному времени спортивные автомобили «КАМАЗ-мастер», успешно пройдя технические проверки, переместились в закрытый парк. Доступ к машинам ограничен вплоть до старта гонки. Административные проверки для участников команды также были завершены. Стартовый подиум гонки состоится уже сегодня, а на следующий день караван ралли отправится из Асунсьона в аргентинскую Ресистенсию на 39-километровый прологовый спецучасток. Маршрут «Дакара-2017» проложен по территории трёх стран — Парагвая, Боливии и Аргентины. Парагвай станет 29-й по счету страной, через которые когда либо проходил маршрут ралли «Дакар» за всю историю проведения этой гонки.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 03:49 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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