Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

КАМАЗ-мастер прошла все технические проверки перед стартом "Дакара"

В преддверии старта 39-го ралли-марафона "Дакар" в столице Парагвая Асунсьон 2 января команда "КАМАЗ-мастер" прошла все необходимые административные и технические проверки, являющиеся обязательными перед гонкой, как сообщил официальный сайт команды.

Семь главных вопросов перед стартом ралли-марафона "Дакар-2017"

Все проверки представляют из себя целый ряд всевозможных контрольных и прочих процедур, начиная от фотографирования участников и монтажа навигационного оборудования и заканчивая проверкой соответствия гоночных автомобилей техническому регламенту гонки.

31 декабря уже к 14.00 по местному времени спортивные автомобили «КАМАЗ-мастер», успешно пройдя технические проверки, переместились в закрытый парк. Доступ к машинам ограничен вплоть до старта гонки. Административные проверки для участников команды также были завершены. Стартовый подиум гонки состоится уже сегодня, а на следующий день караван ралли отправится из Асунсьона в аргентинскую Ресистенсию на 39-километровый прологовый спецучасток.

Маршрут «Дакара-2017» проложен по территории трёх стран — Парагвая, Боливии и Аргентины. Парагвай станет 29-й по счету страной, через которые когда либо проходил маршрут ралли «Дакар» за всю историю проведения этой гонки.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 03:49      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Нико Росберг протестирует
25-08-2016, 00:06, Спорт
Пилот Mercedes Нико Росберг протестирует систему защиты кокпита «ореол» в одной из пятничных тренировок в Спа, сообщает издание Motorsport-total.com. Таким образом, Mercedes станет третьей командой,...
Подробнее
7 июля
7-07-2016, 22:03, Спорт
5 июля на проходящем в Москве первенства России по футболу среди команд спортивных школ (игроки 1999 года рождения), прошли стартовые матчи турнира за 17-20 места. «Луч-Энергия» встречался с...
Подробнее
Баттона не беспокоит стиль пилотирования Алонсо
30-01-2015, 00:59, Спорт
Дженсон Баттон считает, что McLaren пойдёт только на пользу его совместная работа в команде с Фернандо Алонсо. Технический эксперт AUTOSPORT Гэри Андерсон предположил, что требования британца к...
Подробнее
Всё, что нужно знать о Формуле E
8-02-2015, 09:51, Спорт
Дебютный сезон новой электрической гоночной серии Формула E в самом разгаре, а на днях стало известно, что один из этапов чемпионата пройдет в Москве. В связи с этим мы решили провести небольшой...
Подробнее
Гран При Арагона: Четвертая победа Марка Маркеса в этом сезоне
25-09-2016, 23:59, Спорт
Гонщик Honda Марк Маркес смог одержать уверенную победу на домашнем этапе на трассе Моторлэнд Арагон, несмотря на ошибку в начале гонки, стоившую ему потери пяти мест. После старта показалось, что...
Подробнее
Хэмилтон и Боттас – фавориты букмекеров перед Гран При Германии
17-07-2014, 18:17, Спорт
Спортивные букмекеры считают главным фаворитом предстоящего Гран При Германии Льюиса Хэмилтона. Шансы на победу в квалификации или гонке кого-то, кроме дуэта пилотов Mercedes, крайне невысоки, но...
Подробнее
9-01-2016, 03:42, Спорт
6 января приморский "Адмирал" во втором матче новогодней домашней серии принимал магнитогорский "Металлург". Состав приморцев претерпел ряд изменений после встречи с "Салаватом Юлаевым". На пост...
Подробнее
WRX: Андреас Баккеруд выиграл этап в Швеции
4-07-2016, 11:09, Спорт
Норвежец Андреас Баккеруд выиграл шестой этап чемпионата мира по ралли-кроссу, прошедший в этот уик-энд в Швеции, и одержал таким образом свою вторую победу подряд. Дождь в первом и втором...
Подробнее
Президент федерации тенниса Приморья: «Строительство теннисного центра позволит проводить в крае международные турниры»
22-07-2015, 19:03, Спорт
В Приморье триумфальной победой сборной России над командой Испании завершился матч этапа Кубка Дэвиса. Своими впечатлениями от прошедших соревнований поделился президент краевой федерации тенниса...
Подробнее
В Чемпионате Дальнего Востока по СБЕ ММА определились пары полуфиналистов
26-04-2015, 20:53, Спорт
24 апреля в спорткомплексе «Олимпиец» стартовал Чемпионат Дальневосточного федерального округа (ДВФО) по смешанному боевому единоборству ММА. Владивосток впервые принимает сильнейших бойцов Дальнего...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU