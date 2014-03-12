Росстандарт проверил детские удерживающие устройства «ФЭСТ» - автоновости
Росстандарт проверил детские удерживающие устройства «ФЭСТ»
Автор фото: фликр.ком
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии сообщает о запрете продаж на территории РФ детских удерживающих устройств «ФЭСТ».
Росстандарт совершил внеплановый выезд на предприятие «ФЭСТ», занимающееся выпуском, так называемых, «направляющих лямок» для безопасной перевозки детей в автомобилях. Целью выезда являлась проверка качества выпускаемой продукции.
Как указывается в официальном сообщении российского регулятора, в рамках проведенных мероприятий было выявлено несоответствие детских удерживающих устройств «ФЭСТ» требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». В частности, специалистами ведомства было обнаружено, что на продукции костромского предприятия отсутствует схема крепления.
Кроме того, согласно результатам тестирования «направляющих лямок» было обнаружено, что при фронтальном столкновении автомобиля с препятствием, удерживающее устройство оказывает чрезмерно сильное давление на внутренние органы брюшной полости ребенка.
Результатом проверки стало возбуждение административного разбирательства по части 1-ой статьи 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов» в отношении ООО «ФЭСТ».
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