Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Росстандарт проверил детские удерживающие устройства «ФЭСТ» - автоновости

Росстандарт проверил детские удерживающие устройства «ФЭСТ» - автоновостиРосстандарт проверил детские удерживающие устройства «ФЭСТ»

Автор фото: фликр.ком

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии сообщает о запрете продаж на территории РФ детских удерживающих устройств «ФЭСТ».

Росстандарт совершил внеплановый выезд на предприятие «ФЭСТ», занимающееся выпуском, так называемых, «направляющих лямок» для безопасной перевозки детей в автомобилях. Целью выезда являлась проверка качества выпускаемой продукции.

Как указывается в официальном сообщении российского регулятора, в рамках проведенных мероприятий было выявлено несоответствие детских удерживающих устройств «ФЭСТ» требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». В частности, специалистами ведомства было обнаружено, что на продукции костромского предприятия отсутствует схема крепления.

Кроме того, согласно результатам тестирования «направляющих лямок» было обнаружено, что при фронтальном столкновении автомобиля с препятствием, удерживающее устройство оказывает чрезмерно сильное давление на внутренние органы брюшной полости ребенка.

Результатом проверки стало возбуждение административного разбирательства по части 1-ой статьи 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов» в отношении ООО «ФЭСТ».


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 00:50      |      Категория:  Автоновости
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Возможно, автомобили Jaguar XK будут сняты с производства - автоновости
12-03-2014, 15:53, Автоновости
Появились слухи о том, что компания Jaguar снимет с производства легендарную модель ХК....
Подробнее
Mazda показала обновленные CX-3 и «2-ую» модель - автоновости
15-10-2016, 04:57, Автоновости
Новые кроссовер и хэтчбек выйдут на японский рынок в середине ноября....
Подробнее
LG будет поставлять аккумуляторные батареи для Tesla Motors - автоновости
2-11-2015, 14:48, Автоновости
Новым поставщиком аккумуляторных батарей для Tesla Motors станет компания LG....
Подробнее
Самовоспламеняющиеся смартфоны сорвали сделку между Samsung и Fiat Chrysler Automobiles - автоновости
21-10-2016, 01:06, Автоновости
Сделка по продаже компании Magneti Marelli приостановлена на неопределенный срок....
Подробнее
Прежний Logan стал дешевле - автоновости
11-10-2014, 01:59, Автоновости
Старый «Логан» в «пустой» базовой комплектации стал доступнее....
Подробнее
Системы голосового управления отвлекают водителя сильнее, чем мобильный телефон - автоновости
24-10-2015, 16:06, Автоновости
Использовать системы голосового управления за рулем опаснее, чем разговаривать по мобильному телефону....
Подробнее
Tagaz Aquila в прошлом году разошелся тиражом 50 экземпляров - автоновости
10-02-2014, 14:03, Автоновости
В 2013 году Таганрогский автомобильный завод реализовал всего 50 экземпляров собственного «спорткара» Tagaz Aquila....
Подробнее
Subaru рассматривает идею выпуска WRX в новом кузове
13-04-2014, 21:30, Автоновости
В продуктовой линейке японской компании по соседству с седаном WRX в будущем может расположиться модель WRX в кузове "хэтчбек"....
Подробнее
Джим Рэтклифф собирается выпускать классический Defender под другим именем - автоновости
19-07-2016, 11:56, Автоновости
Британский миллиардер намерен «воскресить» легендарный внедорожник, несмотря на отказ Jaguar Land Rover ....
Подробнее
Smart представил обновление для своего модельного ряда в России - автоновости
6-05-2016, 03:40, Автоновости
На российском рынке появились «Smart’ы» с АКПП и даже открытая версия Fortwo....
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU