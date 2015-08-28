Даниил Квят: Благодаря новому двигателю Renault наше отставание нивелируется
Гонщик Toro Rosso Даниил Квят признался, что силовая установка Renault 2017 года в следующем сезоне поможет команде справиться с серьезным отставанием после использования прошлогодних двигателей Ferrari.«Мы понимали ситуацию, поэтому не вправе что-то предъявлять Ferrari, – процитировали Квята F1i.com. – Двигатель был достаточно мощным и надежным, а команда знала, что в последних гонках придется непросто из-за недостатка развития.В этом году мы получим новый двигатель Renault, поэтому наше сильное отставание нивелируется. В общем, на двигатель мы не можем повлиять, поэтому нам осталось всё равно сосредоточить все усилия на том, что конкретно зависит от нас, к примеру, шасси или подготовка резины».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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