ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Видео: Самые яркие моменты 2016 года от Renault Sport Официальный канал Renault Sport на YouTube опубликовал видеоролик, в который были включены самые яркие моменты соревновательного 2016 года от французского производителя. Отметим, что в Кубке конструкторов Ф1 сезона-2016 Renault заняла девятое место, набрав восемь очков. Не ждите подиумов от Renault в 2017-м... Кевину Магнуссену покорилось два очковых финиша в Сочи и Сингапуре, а Джолион Палмер замкнул десятку лучших в Малайзии. В следующем году Renault в Больших Призах будут представлять Палмер и Нико Хюлькенберг. Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 19:53 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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