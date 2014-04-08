Видео: Самые яркие моменты 2016 года от Renault Sport
Официальный канал Renault Sport на YouTube опубликовал видеоролик, в который были включены самые яркие моменты соревновательного 2016 года от французского производителя.Отметим, что в Кубке конструкторов Ф1 сезона-2016 Renault заняла девятое место, набрав восемь очков.Не ждите подиумов от Renault в 2017-м...Кевину Магнуссену покорилось два очковых финиша в Сочи и Сингапуре, а Джолион Палмер замкнул десятку лучших в Малайзии.В следующем году Renault в Больших Призах будут представлять Палмер и Нико Хюлькенберг.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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