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Видео: Самые яркие моменты 2016 года от Renault Sport

Официальный канал Renault Sport на YouTube опубликовал видеоролик, в который были включены самые яркие моменты соревновательного 2016 года от французского производителя.

Отметим, что в Кубке конструкторов Ф1 сезона-2016 Renault заняла девятое место, набрав восемь очков.

Не ждите подиумов от Renault в 2017-м...

Кевину Магнуссену покорилось два очковых финиша в Сочи и Сингапуре, а Джолион Палмер замкнул десятку лучших в Малайзии.

В следующем году Renault в Больших Призах будут представлять Палмер и Нико Хюлькенберг.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 19:53      |      Категория:  Все новости » Спорт
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