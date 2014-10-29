ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Оклады пилотов в 2016-м: Кто сколько заработал? Издание Crash.net на основании информации Business Book GP сообщает, что трехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон стал самым высокооплачиваемым гонщиком уходящего года. В 2016-м году Льюис заработал 32 миллиона евро, что на 7 миллионов больше, чем в 2015-м. Второе место среди самых высокооплачиваемых пилотов Ф1 в 2016-м делят Себастьян Феттель и Фернандо Алонсо. Каждый из них в этом году получил по 30 миллионов евро. Четвертое место в рейтинге занимает Дженсон Баттон, завершивший карьеру в Больших Призах. Зарплата британца составила 17 миллионов евро. И только пятое место в этом списке осталось за чемпионом мира-2016 Нико Росбергом, который заработал на один миллион меньше Баттона. Оклад Росберга существенно бы возрос в 2017-м и 2018-м, если бы он продолжал выполнять условия нового соглашения с Mercedes, которое было заключено посреди сезона при непосредственном участии в переговорном процессе Герхарда Бергера. Однако сразу после победы в общем зачете Нико принял решение покинуть спорт. Самым низкооплачиваемым чемпионом мира в 2016-м стал Кими Райкконен. Финский ветеран получил от Ferrari восемь миллионов евро. Триумфатор Гран При Малайзии Даниэль Риккардо заработал за уходящий год 5,5 миллиона. Отмечаем, что Даниил Квят в этом рейтинге делит 13-е место с Кевином Магнуссеном и Эстебаном Гутьерресом: каждый из них в этом году получил от своих команд по 750 тысяч евро. Самый юный победитель ГП Ф1 Макс Ферстаппен заработал и того меньше, а именно 500 тысяч евро. В списке зарплат присутствуют все пилоты, кроме Эстебана Окона, который заменил в составе Manor Рио Харьянто во второй половине сезона-2016. Ниже также приводится таблица совокупных расходов команд на зарплаты пилотам в 2016-м. Зарплаты пилотов в 2016-м:

Льюис Хэмилтон (Mercedes) €32 млн

Себастьян Феттель (Ferrari) €30 млн

= Фернандо Алонсо (McLaren-Honda) €30 млн

Дженсон Баттон (McLaren-Honda) €17 млн

Нико Росберг (Mercedes) €16 млн

Кими Райкконен (Ferrari) €8 млн

Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) €5,5 млн

Фелипе Масса (Williams) €4 млн

= Нико Хюлькенберг (Force India) €4 млн

= Серхио Перес (Force India) €4 млн

Ромен Грожан (Haas) €3 млн

= Валттери Боттас (Williams) €3 млн

Эстебан Гутьеррес (Haas) €750,000

= Кевин Магнуссен (Renault) €750,000

= Даниил Квят (Toro Rosso/Red Bull Racing) €750,000

Макс Ферстаппен (Red Bull Racing/Toro Rosso) €500,000

= Паскаль Верляйн (Manor) €500,000

Карлос Сайнс (Toro Rosso) €350,000

Джолион Палмер (Renault) €250,000

Фелипе Наср (Sauber) €200,000

= Маркус Эрикссон (Sauber) €200,000

Рио Харьянто (Manor) €150,000

Сколько команды потратили на зарплаты гонщикам в 2016-м:

Mercedes €48 млн

McLaren-Honda €47 млн

Ferrari €38 млн

Force India €8 млн

Williams €7 млн

Red Bull Racing €6-6,25 млн

Renault € 1 млн

Toro Rosso €750,000-€1 млн

Manor €650,000

Sauber €400,000

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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 12:06 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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