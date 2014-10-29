Оклады пилотов в 2016-м: Кто сколько заработал?

Издание Crash.net на основании информации Business Book GP сообщает, что трехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон стал самым высокооплачиваемым гонщиком уходящего года.В 2016-м году Льюис заработал 32 миллиона евро, что на 7 миллионов больше, чем в 2015-м.Второе место среди самых высокооплачиваемых пилотов Ф1 в 2016-м делят Себастьян Феттель и Фернандо Алонсо. Каждый из них в этом году получил по 30 миллионов евро.Четвертое место в рейтинге занимает Дженсон Баттон, завершивший карьеру в Больших Призах. Зарплата британца составила 17 миллионов евро. И только пятое место в этом списке осталось за чемпионом мира-2016 Нико Росбергом, который заработал на один миллион меньше Баттона.Оклад Росберга существенно бы возрос в 2017-м и 2018-м, если бы он продолжал выполнять условия нового соглашения с Mercedes, которое было заключено посреди сезона при непосредственном участии в переговорном процессе Герхарда Бергера.Однако сразу после победы в общем зачете Нико принял решение покинуть спорт.Самым низкооплачиваемым чемпионом мира в 2016-м стал Кими Райкконен. Финский ветеран получил от Ferrari восемь миллионов евро.Триумфатор Гран При Малайзии Даниэль Риккардо заработал за уходящий год 5,5 миллиона.Отмечаем, что Даниил Квят в этом рейтинге делит 13-е место с Кевином Магнуссеном и Эстебаном Гутьерресом: каждый из них в этом году получил от своих команд по 750 тысяч евро.Самый юный победитель ГП Ф1 Макс Ферстаппен заработал и того меньше, а именно 500 тысяч евро.В списке зарплат присутствуют все пилоты, кроме Эстебана Окона, который заменил в составе Manor Рио Харьянто во второй половине сезона-2016.Ниже также приводится таблица совокупных расходов команд на зарплаты пилотам в 2016-м.Зарплаты пилотов в 2016-м: Льюис Хэмилтон (Mercedes) €32 млн Себастьян Феттель (Ferrari) €30 млн = Фернандо Алонсо (McLaren-Honda) €30 млн Дженсон Баттон (McLaren-Honda) €17 млн Нико Росберг (Mercedes) €16 млн Кими Райкконен (Ferrari) €8 млн Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) €5,5 млн Фелипе Масса (Williams) €4 млн = Нико Хюлькенберг (Force India) €4 млн = Серхио Перес (Force India) €4 млн Ромен Грожан (Haas) €3 млн = Валттери Боттас (Williams) €3 млн Эстебан Гутьеррес (Haas) €750,000 = Кевин Магнуссен (Renault) €750,000 = Даниил Квят (Toro Rosso/Red Bull Racing) €750,000 Макс Ферстаппен (Red Bull Racing/Toro Rosso) €500,000 = Паскаль Верляйн (Manor) €500,000 Карлос Сайнс (Toro Rosso) €350,000 Джолион Палмер (Renault) €250,000 Фелипе Наср (Sauber) €200,000 = Маркус Эрикссон (Sauber) €200,000 Рио Харьянто (Manor) €150,000 Сколько команды потратили на зарплаты гонщикам в 2016-м: Mercedes €48 млн McLaren-Honda €47 млн Ferrari €38 млн Force India €8 млн Williams €7 млн Red Bull Racing €6-6,25 млн Renault € 1 млн Toro Rosso €750,000-€1 млн Manor €650,000 Sauber €400,000 Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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