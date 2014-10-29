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Оклады пилотов в 2016-м: Кто сколько заработал?

Издание Crash.net на основании информации Business Book GP сообщает, что трехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон стал самым высокооплачиваемым гонщиком уходящего года.

В 2016-м году Льюис заработал 32 миллиона евро, что на 7 миллионов больше, чем в 2015-м.

Второе место среди самых высокооплачиваемых пилотов Ф1 в 2016-м делят Себастьян Феттель и Фернандо Алонсо. Каждый из них в этом году получил по 30 миллионов евро.

Четвертое место в рейтинге занимает Дженсон Баттон, завершивший карьеру в Больших Призах. Зарплата британца составила 17 миллионов евро. И только пятое место в этом списке осталось за чемпионом мира-2016 Нико Росбергом, который заработал на один миллион меньше Баттона.

Оклад Росберга существенно бы возрос в 2017-м и 2018-м, если бы он продолжал выполнять условия нового соглашения с Mercedes, которое было заключено посреди сезона при непосредственном участии в переговорном процессе Герхарда Бергера.

Однако сразу после победы в общем зачете Нико принял решение покинуть спорт.

Самым низкооплачиваемым чемпионом мира в 2016-м стал Кими Райкконен. Финский ветеран получил от Ferrari восемь миллионов евро.

Триумфатор Гран При Малайзии Даниэль Риккардо заработал за уходящий год 5,5 миллиона.

Отмечаем, что Даниил Квят в этом рейтинге делит 13-е место с Кевином Магнуссеном и Эстебаном Гутьерресом: каждый из них в этом году получил от своих команд по 750 тысяч евро.

Самый юный победитель ГП Ф1 Макс Ферстаппен заработал и того меньше, а именно 500 тысяч евро.

В списке зарплат присутствуют все пилоты, кроме Эстебана Окона, который заменил в составе Manor Рио Харьянто во второй половине сезона-2016.

Ниже также приводится таблица совокупных расходов команд на зарплаты пилотам в 2016-м.

Зарплаты пилотов в 2016-м:
Льюис Хэмилтон (Mercedes) €32 млн
Себастьян Феттель (Ferrari) €30 млн
= Фернандо Алонсо (McLaren-Honda) €30 млн
Дженсон Баттон (McLaren-Honda) €17 млн
Нико Росберг (Mercedes) €16 млн
Кими Райкконен (Ferrari) €8 млн
Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) €5,5 млн
Фелипе Масса (Williams) €4 млн
= Нико Хюлькенберг (Force India) €4 млн
= Серхио Перес (Force India) €4 млн
Ромен Грожан (Haas) €3 млн
= Валттери Боттас (Williams) €3 млн
Эстебан Гутьеррес (Haas) €750,000
= Кевин Магнуссен (Renault) €750,000
= Даниил Квят (Toro Rosso/Red Bull Racing) €750,000
Макс Ферстаппен (Red Bull Racing/Toro Rosso) €500,000
= Паскаль Верляйн (Manor) €500,000
Карлос Сайнс (Toro Rosso) €350,000
Джолион Палмер (Renault) €250,000
Фелипе Наср (Sauber) €200,000
= Маркус Эрикссон (Sauber) €200,000
Рио Харьянто (Manor) €150,000

Сколько команды потратили на зарплаты гонщикам в 2016-м:
Mercedes €48 млн
McLaren-Honda €47 млн
Ferrari €38 млн
Force India €8 млн
Williams €7 млн
Red Bull Racing €6-6,25 млн
Renault € 1 млн
Toro Rosso €750,000-€1 млн
Manor €650,000
Sauber €400,000
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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 12:06      |      Категория:  Все новости » Спорт
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