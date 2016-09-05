ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Поздравляем с Новым 2017 годом! Коллектив АВТОСПОРТ.com.ru поздравляет читателей сайта и всех любителей гонок с Новым 2017 годом! Прежде всего мы благодарим вас за то, что весь год были с нами, читали наши новости и статьи, хвалили за наши успехи и критиковали за промахи и ошибки. Мы сделаем всё возможное, чтобы впредь только радовать вас своими материалами и позитивной атмосферой на сайте. В Новом году мы желаем вам новых успехов в делах и всех ваших начинаниях, и пусть всё задуманное воплотится в жизнь! Ну, пусть не всё, что-нибудь пусть останется на следующий год... В конце года принято подводить итоги года уходящего, и мы рады сообщить вам о том, что не без вашей помощи нам удается каждый год заканчивать с превышением показателей предыдущего периода. Так, к примеру, если в 2015 году наш сайт посетили 612 тысяч человек, то этот год мы заканчиваем с показателем 720 тысяч посетителей, а количество просмотров страниц АВТОСПОРТ.com.ru превысило пять миллионов. Но самым главным для нас показателем является ядро сайта, отражающее количество читателей, неизменно посещающих наш сайт. И если среднее ядро АВТОСПОРТ.com.ru в прошлом году составило 1694, то за уходящий год мы смогли поднять его до 2237. Более того, динамика ядра за последние месяцы не может не радовать – в сентябре этот показатель составил 2000, в октябре – 2400, в ноябре – 2900, а в декабре поднялся до рекордных для нас 3400. И это несмотря на окончание гоночного сезона! В 2017 году мы постараемся не сбавлять обороты и каждый день радовать вас интересными новостями и статьями. С Новым годом – да здравствует пятый юбилейный сезон АВТОСПОРТ.com.ru!Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 07:43 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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