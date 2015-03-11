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Зак Браун: Моя цель – вернуть McLaren в борьбу за чемпионство до 2020 года

Новый исполнительный директор McLaren Зак Браун рассказал, что намерен вернуть команду из Уокинга в сражение за чемпионский титул до 2020 года.

«Моя цель – вернуть команду к победе в общем зачете к концу этой декады», – сказал Браун в комментарии Financial Times.

В последнее время в прессе говорят о потенциальной продаже McLaren: сначала ходили слухи об интересе Apple, а затем совет директоров отказался продавать компанию китайскому консорциуму за 1,6 миллиарда фунтов стерлингов.

Когда у Зака спросили, поставили ли его на новую должность для того, чтобы наладить финансовые дела компании для ее последующей продажи, он ответил: «Этот вопрос будут решать акционеры… Что касается меня, то я не удивлюсь, если буду продолжать работать с McLaren и через десять лет».

Также в интервью был затронут всесторонний кризис в Ф1. Некоторые организаторы Гран При не могут себе позволить проведение гонок, а другие и вовсе хотят покинуть спорт по причине нерентабельных контрактов. Кроме того, в спорте также есть проблема с неравномерным распределением доходов, что стало причиной подачи командами Force India и Sauber жалобы в Еврокомиссию.

«Если посмотреть на первые ряды стартового поля, то у топ-команд дела идут замечательно, – продолжил Браун. – Но если продвигаться вглубь пелотона, то финансовые проблемы команд Ф1 будут возрастать.

Также есть автодромы, которые уже не могут позволить себе проводить гонки, хотя они и справляются со своей работой на отлично. Некоторые болельщики не могут приходить на гонки, потому что инфраструктура автодромов нуждается в модернизации.

Я считаю, что нам нужно сбалансировать "экосистему" Ф1 таким образом, чтобы она была выгодной для всех ее участников».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 04:00      |      Категория:  Все новости » Спорт
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