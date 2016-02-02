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Полная статистика выступлений Нико Росберга в Формуле 1

Чемпион мира Ф1 уходящего года Нико Росберг решил не защищать свой титул в следующем году, а завершить карьеру гонщика Больших Призов.

Провожая немца на заслуженный отдых, мы решили вспомнить его основные статистические показатели за все 11 сезонов, проведенных в кокпите машины Ф1.

Сезоны в Ф1:
11 (2006-2016)

Количество представляемых команд:
2 (Williams, Mercedes)

Количество стартов в Ф1:
206 (14-е место за всю историю гонок Гран При)
Первый старт: Бахрейн, 2006
Последний старт: Абу-Даби, 2016

Полная статистика выступлений Нико Росберга в Формуле 1

Чемпионских титулов:
1 (=17-е место в истории Ф1)
Сезоны до завоевания трофея: 11 (2-е место в истории Ф1)
Гонки до завоевания трофея: 206 (1-е место в истории Ф1)

Количество побед в гонках Ф1:
23 (12-е место в истории Ф1)
Первая победа: Китай, 2012
Последняя победа: Япония, 2016

Подиумы:
57 (12-е место в истории Ф1)
Первый подиум: Австралия, 2008
Последний подиум: Абу-Даби, 2016

Набранные очки:
1594.5 (4-е место в истории Ф1)
Первый финиш в очках: Бахрейн, 2006
Последний финиш в очках: Абу-Даби, 2016

Полная статистика выступлений Нико Росберга в Формуле 1

Поул-позиции:
30 (8-е место в истории Ф1)
Первый поул: Китай, 2012
Последний поул: Япония, 2016

Быстрые круги:
20 (14-е место в истории Ф1)
Первый быстрый круг: Бахрейн, 2006
Последний быстрый круг: Малайзия, 2016

Хет-трики:
3 (21-е место в истории Ф1)
Мексика-2015, Россия-2016, Гран При Европы-2016

Большие шлемы:
2 (=9-е место в истории Ф1)
Россия-2016, Гран При Европы-2016

Круги лидирования:
1,533 (12-е место в истории Ф1)

Полная статистика выступлений Нико Росберга в Формуле 1Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Вчера, 23:40      |      Категория:  Все новости » Спорт
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