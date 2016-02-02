ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Полная статистика выступлений Нико Росберга в Формуле 1 Чемпион мира Ф1 уходящего года Нико Росберг решил не защищать свой титул в следующем году, а завершить карьеру гонщика Больших Призов. Провожая немца на заслуженный отдых, мы решили вспомнить его основные статистические показатели за все 11 сезонов, проведенных в кокпите машины Ф1. Сезоны в Ф1:

11 (2006-2016) Количество представляемых команд:

2 (Williams, Mercedes) Количество стартов в Ф1:

206 (14-е место за всю историю гонок Гран При)

Первый старт: Бахрейн, 2006

Последний старт: Абу-Даби, 2016 Чемпионских титулов:

1 (=17-е место в истории Ф1)

Сезоны до завоевания трофея: 11 (2-е место в истории Ф1)

Гонки до завоевания трофея: 206 (1-е место в истории Ф1) Количество побед в гонках Ф1:

23 (12-е место в истории Ф1)

Первая победа: Китай, 2012

Последняя победа: Япония, 2016 Подиумы:

57 (12-е место в истории Ф1)

Первый подиум: Австралия, 2008

Последний подиум: Абу-Даби, 2016 Набранные очки:

1594.5 (4-е место в истории Ф1)

Первый финиш в очках: Бахрейн, 2006

Последний финиш в очках: Абу-Даби, 2016 Поул-позиции:

30 (8-е место в истории Ф1)

Первый поул: Китай, 2012

Последний поул: Япония, 2016 Быстрые круги:

20 (14-е место в истории Ф1)

Первый быстрый круг: Бахрейн, 2006

Последний быстрый круг: Малайзия, 2016 Хет-трики:

3 (21-е место в истории Ф1)

Мексика-2015, Россия-2016, Гран При Европы-2016 Большие шлемы:

2 (=9-е место в истории Ф1)

Россия-2016, Гран При Европы-2016 Круги лидирования:

1,533 (12-е место в истории Ф1) Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Вчера, 23:40 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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