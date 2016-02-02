Полная статистика выступлений Нико Росберга в Формуле 1
Чемпион мира Ф1 уходящего года Нико Росберг решил не защищать свой титул в следующем году, а завершить карьеру гонщика Больших Призов.Провожая немца на заслуженный отдых, мы решили вспомнить его основные статистические показатели за все 11 сезонов, проведенных в кокпите машины Ф1.Сезоны в Ф1: 11 (2006-2016)Количество представляемых команд: 2 (Williams, Mercedes)Количество стартов в Ф1: 206 (14-е место за всю историю гонок Гран При) Первый старт: Бахрейн, 2006 Последний старт: Абу-Даби, 2016Чемпионских титулов: 1 (=17-е место в истории Ф1) Сезоны до завоевания трофея: 11 (2-е место в истории Ф1) Гонки до завоевания трофея: 206 (1-е место в истории Ф1)Количество побед в гонках Ф1: 23 (12-е место в истории Ф1) Первая победа: Китай, 2012 Последняя победа: Япония, 2016Подиумы: 57 (12-е место в истории Ф1) Первый подиум: Австралия, 2008 Последний подиум: Абу-Даби, 2016Набранные очки: 1594.5 (4-е место в истории Ф1) Первый финиш в очках: Бахрейн, 2006 Последний финиш в очках: Абу-Даби, 2016Поул-позиции: 30 (8-е место в истории Ф1) Первый поул: Китай, 2012 Последний поул: Япония, 2016Быстрые круги: 20 (14-е место в истории Ф1) Первый быстрый круг: Бахрейн, 2006 Последний быстрый круг: Малайзия, 2016Хет-трики: 3 (21-е место в истории Ф1) Мексика-2015, Россия-2016, Гран При Европы-2016Большие шлемы: 2 (=9-е место в истории Ф1) Россия-2016, Гран При Европы-2016Круги лидирования: 1,533 (12-е место в истории Ф1)Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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