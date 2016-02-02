ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ ХК «Адмирал» подал заявку на матч звезд КХЛ-2018

Владивосток готов принять лучшее хоккейное звездное шоу Евразии у себя на арене

ХК «Адмирал» отправил в КХЛ официальное письмо, в котором заявил о намерении принять Матч звезд КХЛ-2018.

Хоккейный клуб «Адмирал» просит руководство лиги рассмотреть возможность проведения Матча звезд Континентальной хоккейной лиги 2018 г. во Владивостоке на домашней арене клуба – КСК «Фетисов Арене».

По мнению руководства клуба, в свете двух ближайших зимних Олимпиад в соседних Корее (2018) и Китае (2022), а также стремительном развитии хоккея в Азии и на Дальнем Востоке, было бы перспективно со всех точек зрения провести мероприятие такого масштаба именно во в столице Приморья.

В своем письме ХК «Адмирал» заверяет, что Владивосток обладает развитой инфраструктурой для организации спортивных мероприятий самого высокого уровня, а стремительно развивающиеся в Приморском крае хоккейные традиции, искренний интерес и любовь жителей, обеспечивающих матчам команды стопроцентную посещаемость, сделают Матч звезд-2018 незабываемым событием для всех его участников.





Пресс-служба ХК «Адмирал»

Источник : СпортПриморье







Опубликовано: Вчера, 23:08 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Макс Чилтон был напарником Жюля Бьянки по Marussia в роковой для француза гонке на Сузуке в 2014-м. «Я до сих пор не могу смотреть видео того инцидента, – признался британец в интервью The Sun. – В... Подробнее МКУ «Молодежный ресурсный центр» продолжает проведение занятий для школьников и студентов, направленных на пропаганду здорового образа жизни. Так, сегодня, 29 апреля, в спортивном зале школы № 18 для... Подробнее Сборная команда Приморского края по морскому многоборью завоевала «золото» Чемпионата России, который проходил 20-25 июня в Екатеринбурге. Также приморские спортсмены стали победителями Кубка ДОСААФ... Подробнее Звезда DTM Маттиас Экстрём заявил, что наряду с выступлениями в кузовном чемпионате поборется за чемпионство в ралли-кроссе. Швед вместе со своей командой EKS RX в прошлом году принял участие в трёх... Подробнее В очередном матче чемпионата КХЛ «Адмирал» сыграет в Хабаровске с «Амуром». Начало встречи в 19:00. Команды встречались четыре раза, в прошлом чемпионате игроки «Адмирала» дважды праздновали победу,... Подробнее Футбольные баталии завершились в Уссурийске. В городе определяли сильнейшие команды Дальнего Востока среди девушек. Основная борьба развернулась между спортсменками из Хабаровска и Владивостока.... Подробнее Команды Формулы 1 должны помочь Pirelli в стремлении шинников провести тесты дождевой резины до старта сезона. Специальная группа, которая изучала обстоятельства аварии Жюля Бьянки на Гран При... Подробнее Дженсон Баттон – 3-й/9-й: Наш автомобиль испытывает проблемы во время сильных порывов ветра, это же касается и меня, поскольку тяжело точно пилотировать в таких условиях, особенно в медленных... Подробнее С интересных спортивных событий начался учебный год для Приморской федерации спортивной аэробики. 10-11 октября сборная команда Приморского края приняла участие в открытом международном турнире по... Подробнее Глава менеджмента Ф1 Берни Экклстоун заплатил мюнхенскому суду 100 миллионов долларов за прекращение судебного дела... Подробнее