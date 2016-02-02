Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

ХК «Адмирал» подал заявку на матч звезд КХЛ-2018

ХК «Адмирал» подал заявку на матч звезд КХЛ-2018
Владивосток готов принять лучшее хоккейное звездное шоу Евразии у себя на арене

ХК «Адмирал» отправил в КХЛ официальное письмо, в котором заявил о намерении принять Матч звезд КХЛ-2018.

Хоккейный клуб «Адмирал» просит руководство лиги рассмотреть возможность проведения Матча звезд Континентальной хоккейной лиги 2018 г. во Владивостоке на домашней арене клуба – КСК «Фетисов Арене».

По мнению руководства клуба, в свете двух ближайших зимних Олимпиад в соседних Корее (2018) и Китае (2022), а также стремительном развитии хоккея в Азии и на Дальнем Востоке, было бы перспективно со всех точек зрения провести мероприятие такого масштаба именно во в столице Приморья.

В своем письме ХК «Адмирал» заверяет, что Владивосток обладает развитой инфраструктурой для организации спортивных мероприятий самого высокого уровня, а стремительно развивающиеся в Приморском крае хоккейные традиции, искренний интерес и любовь жителей, обеспечивающих матчам команды стопроцентную посещаемость, сделают Матч звезд-2018 незабываемым событием для всех его участников.



Пресс-служба ХК «Адмирал»

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Вчера, 23:08      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Макс Чилтон: Я до сих пор не оправился после смерти Жюля Бьянки
2-02-2016, 18:43, Спорт
Макс Чилтон был напарником Жюля Бьянки по Marussia в роковой для француза гонке на Сузуке в 2014-м. «Я до сих пор не могу смотреть видео того инцидента, – признался британец в интервью The Sun. – В...
Подробнее
Юных владивостокцев приобщают к спорту
1-05-2015, 10:57, Спорт
МКУ «Молодежный ресурсный центр» продолжает проведение занятий для школьников и студентов, направленных на пропаганду здорового образа жизни. Так, сегодня, 29 апреля, в спортивном зале школы № 18 для...
Подробнее
Приморские многоборцы - чемпионы России
28-06-2015, 00:01, Спорт
Сборная команда Приморского края по морскому многоборью завоевала «золото» Чемпионата России, который проходил 20-25 июня в Екатеринбурге. Также приморские спортсмены стали победителями Кубка ДОСААФ...
Подробнее
Маттиас Экстрём хочет стать чемпионом в ралли-кроссе
4-04-2015, 21:54, Спорт
Звезда DTM Маттиас Экстрём заявил, что наряду с выступлениями в кузовном чемпионате поборется за чемпионство в ралли-кроссе. Швед вместе со своей командой EKS RX в прошлом году принял участие в трёх...
Подробнее
24-11-2014, 15:51, Спорт
В очередном матче чемпионата КХЛ «Адмирал» сыграет в Хабаровске с «Амуром». Начало встречи в 19:00. Команды встречались четыре раза, в прошлом чемпионате игроки «Адмирала» дважды праздновали победу,...
Подробнее
В Уссурийске впервые прошло первенство Дальнего Востока по мини-футболу среди девушек
4-03-2015, 23:00, Спорт
Футбольные баталии завершились в Уссурийске. В городе определяли сильнейшие команды Дальнего Востока среди девушек. Основная борьба развернулась между спортсменками из Хабаровска и Владивостока....
Подробнее
Pirelli вновь просит поддержки у команд Формулы 1 в организации тестов на мокрой трассе
12-01-2015, 23:02, Спорт
Команды Формулы 1 должны помочь Pirelli в стремлении шинников провести тесты дождевой резины до старта сезона. Специальная группа, которая изучала обстоятельства аварии Жюля Бьянки на Гран При...
Подробнее
Цитаты Гран При США, пятница: McLaren
1-11-2014, 19:01, Спорт
Дженсон Баттон – 3-й/9-й: Наш автомобиль испытывает проблемы во время сильных порывов ветра, это же касается и меня, поскольку тяжело точно пилотировать в таких условиях, особенно в медленных...
Подробнее
Приморские спортсмены завоевали медали международного турнира по спортивной аэробике
21-10-2015, 04:45, Спорт
С интересных спортивных событий начался учебный год для Приморской федерации спортивной аэробики. 10-11 октября сборная команда Приморского края приняла участие в открытом международном турнире по...
Подробнее
Берни Экклстоун откупился от судебного иска за 100 миллионов долларов
6-08-2014, 02:52, Спорт
Глава менеджмента Ф1 Берни Экклстоун заплатил мюнхенскому суду 100 миллионов долларов за прекращение судебного дела...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU