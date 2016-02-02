ХК «Адмирал» подал заявку на матч звезд КХЛ-2018

Владивосток готов принять лучшее хоккейное звездное шоу Евразии у себя на арене
ХК «Адмирал» отправил в КХЛ официальное письмо, в котором заявил о намерении принять Матч звезд КХЛ-2018.
Хоккейный клуб «Адмирал» просит руководство лиги рассмотреть возможность проведения Матча звезд Континентальной хоккейной лиги 2018 г. во Владивостоке на домашней арене клуба – КСК «Фетисов Арене».
По мнению руководства клуба, в свете двух ближайших зимних Олимпиад в соседних Корее (2018) и Китае (2022), а также стремительном развитии хоккея в Азии и на Дальнем Востоке, было бы перспективно со всех точек зрения провести мероприятие такого масштаба именно во в столице Приморья.
В своем письме ХК «Адмирал» заверяет, что Владивосток обладает развитой инфраструктурой для организации спортивных мероприятий самого высокого уровня, а стремительно развивающиеся в Приморском крае хоккейные традиции, искренний интерес и любовь жителей, обеспечивающих матчам команды стопроцентную посещаемость, сделают Матч звезд-2018 незабываемым событием для всех его участников.
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