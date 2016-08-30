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Фернандо Алонсо обменялся подарками с Лукой Модричем

Накануне нового года пилот McLaren Фернандо Алонсо обменялся подарками с полузащитником мадридского Реала и национальной сборной Хорватии по футболу Лукой Модричем.

Звезды спорта пожелали друг другу всего наилучшего и обменялись праздничными сувенирами: Модрич подписал для Алонсо свою футболку, а испанец, в свою очередь, передал Луке свои гоночные перчатки.

??@lm19official y @alo_oficial hacen intercambio de obsequios. ?Quieres saber que se han regalado? Mira...#HalaMadrid pic.twitter.com/ExEoPvhFnU

— Real Madrid C. F. (@realmadrid) 30 декабря 2016 г.

Напомним, что Алонсо является болельщиком мадридского Реала.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 20:05      |      Категория:  Все новости » Спорт
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