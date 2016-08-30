ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Фернандо Алонсо обменялся подарками с Лукой Модричем Накануне нового года пилот McLaren Фернандо Алонсо обменялся подарками с полузащитником мадридского Реала и национальной сборной Хорватии по футболу Лукой Модричем. Звезды спорта пожелали друг другу всего наилучшего и обменялись праздничными сувенирами: Модрич подписал для Алонсо свою футболку, а испанец, в свою очередь, передал Луке свои гоночные перчатки. ??@lm19official y @alo_oficial hacen intercambio de obsequios. ?Quieres saber que se han regalado? Mira...#HalaMadrid pic.twitter.com/ExEoPvhFnU — Real Madrid C. F. (@realmadrid) 30 декабря 2016 г.

Напомним, что Алонсо является болельщиком мадридского Реала.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 20:05 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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