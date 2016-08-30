Юным приморским гребцам вручили призы

Во Владивостоке состоялось торжественное награждение спортсменов отделения гребле на байдарках и каноэ Краевой спортивной школы по итогам сезона 2016 года.
Памятными призами были награждены: Егор Борщ - призер Спартакиады спортивных школ России, победитель Всероссийских соревнований; Данил Филонов - победитель Всероссийских соревнований; Ольга Скоробогатова - призер Первенства России и Всероссийских соревнований. Все они в этом сезоне выполнили норматив кандидата в мастера спорта России.
Также состоялось присвоение разрядов юным спортсменам, выполнившим взрослые и юношеские нормативы.
Федерация гребли на байдарках и каноэ Приморского края
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