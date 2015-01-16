Кристиан Хорнер: В 2017-м Ньюи будет больше задействован в команде
Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер рассказал, что Эдриан Ньюи в сезоне-2017 увеличит свою занятость в команде в связи с обновлением регламента.«В последнее время Эдриан всё меньше уделял внимания Формуле 1, – процитировали Хорнера в F1i.com. – Он параллельно работал и над другими проектами, включая производство гиперкара совместно с Aston Martin, не говоря уже об участии в проектировании яхты для Кубка Америки.Тем не менее новый технический регламент снова заставил его обратить свой взор на Формулу 1. Обновленные правила пробудили его интерес в этом спорте».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Пилот Sports Racing Technoligies Ральф Сирмацис одержал сенсационную дебютную победу на третьем этапе ERC сезона-2016 Ралли Акрополис. 21-летний латыш лидировал после первого дня, выигрывая у экипажа...
С 1 июля 2016 г. осуществляется набор на заочное отделение факультета водных вдов спорта МГУ им. адм. Невельского. Преимуществом при поступлении пользуются абитуриенты, имеющие звания «Мастер спорта...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!