Маркус Эрикссон: Я стал намного сильнее психологически
Гонщик Sauber Маркус Эрикссон признался в интервью AUTOSPORT.com, что сумел добиться прогресса не только благодаря опыту, но и правильному психологическому подходу.Швед рассказал, что чувствовал себя не в своей тарелке в начале прошлого сезона в Sauber из-за уровня своей конкурентоспособности. В результате он часто действовал излишне агрессивно на трассе.Тем не менее Маркус принял решение изменить свой подход к подготовке к Гран При, что положительно сказалось на его результатах: Эрикссон опередил своего напарника Фелипе Насра со счетом 12-7 в квалификациях в этом сезоне, а в гонках, где финишировали оба гонщика, Маркус девять раз оказывался впереди против четырех раз Фелипе.«В этом году я смог улучшить свою работу во время уик-энда, – заявил Эрикссон. – Пятничные тренировки перестали быть такими уж важными, в отличие от квалификаций – в итоге эта система сработала.В этом году я нашел способ прибавить в скорости. Мне нужно, чтобы задняя часть автомобиля была стабильна на входе в повороты – так я буду чувствовать себя увереннее на выходе. Раньше мне этот момент был не совсем ясен. Пускай это всё мелочи, но в итоге именно они и влияют на общую картину».Эрикссон признался, что раньше ошибки в тренировках отрицательно сказывались на нем в течение всего уик-энда: «Самое главное в том, что теперь я стал намного сильнее психологически. Если даже в тренировках и возникают проблемы, то это не повод для расстройства.Самое главное – не тренировки, а квалификация и гонка. Когда у нас проблемы с настройками, мы не расстраиваемся и просто продолжаем работать.Мне понравилось наращивать скорость по ходу уик-энда, и часто к началу квалификации автомобиль был уже более или менее готов, и я мог беспрепятственно использовать его потенциал».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Руководитель Mercedes Тото Вольф призывает Стратегическую Группу на следующей встрече во время Гран При Абу-Даби пересмотреть правила и по возможности упростить их. «Нельзя игнорировать тот факт, что...
15 октября на стадионе поселка Артемовский состоялся юбилейный, 40-й, турнир по мини-футболу на «Кубок памяти Владимира Евсеева». По традиции этот турнир не имеет ограничений по числу команд-участниц...
Открытый турнир "Новогодний дартс-2015" завершился во вторник, 6 января, в Уссурийске. Спортсмены из нескольких районов Приморья получили возможность помериться силами в преддверии Чемпионата края. К...
Команда Haas не встанет на пути Ромена Грожана в том случае, если его услугами заинтересуется Ferrari. Ромен провел две феноменальных гонки в составе команды-дебютанта Ф1 на старте сезона-2016, заняв...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!