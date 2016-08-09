ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Маркус Эрикссон: Я стал намного сильнее психологически Гонщик Sauber Маркус Эрикссон признался в интервью AUTOSPORT.com, что сумел добиться прогресса не только благодаря опыту, но и правильному психологическому подходу. Швед рассказал, что чувствовал себя не в своей тарелке в начале прошлого сезона в Sauber из-за уровня своей конкурентоспособности. В результате он часто действовал излишне агрессивно на трассе. Тем не менее Маркус принял решение изменить свой подход к подготовке к Гран При, что положительно сказалось на его результатах: Эрикссон опередил своего напарника Фелипе Насра со счетом 12-7 в квалификациях в этом сезоне, а в гонках, где финишировали оба гонщика, Маркус девять раз оказывался впереди против четырех раз Фелипе. «В этом году я смог улучшить свою работу во время уик-энда, – заявил Эрикссон. – Пятничные тренировки перестали быть такими уж важными, в отличие от квалификаций – в итоге эта система сработала. В этом году я нашел способ прибавить в скорости. Мне нужно, чтобы задняя часть автомобиля была стабильна на входе в повороты – так я буду чувствовать себя увереннее на выходе. Раньше мне этот момент был не совсем ясен. Пускай это всё мелочи, но в итоге именно они и влияют на общую картину». Эрикссон признался, что раньше ошибки в тренировках отрицательно сказывались на нем в течение всего уик-энда: «Самое главное в том, что теперь я стал намного сильнее психологически. Если даже в тренировках и возникают проблемы, то это не повод для расстройства. Самое главное – не тренировки, а квалификация и гонка. Когда у нас проблемы с настройками, мы не расстраиваемся и просто продолжаем работать. Мне понравилось наращивать скорость по ходу уик-энда, и часто к началу квалификации автомобиль был уже более или менее готов, и я мог беспрепятственно использовать его потенциал».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 11:55 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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