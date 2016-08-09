Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Маркус Эрикссон: Я стал намного сильнее психологически

Гонщик Sauber Маркус Эрикссон признался в интервью AUTOSPORT.com, что сумел добиться прогресса не только благодаря опыту, но и правильному психологическому подходу.

Швед рассказал, что чувствовал себя не в своей тарелке в начале прошлого сезона в Sauber из-за уровня своей конкурентоспособности. В результате он часто действовал излишне агрессивно на трассе.

Тем не менее Маркус принял решение изменить свой подход к подготовке к Гран При, что положительно сказалось на его результатах: Эрикссон опередил своего напарника Фелипе Насра со счетом 12-7 в квалификациях в этом сезоне, а в гонках, где финишировали оба гонщика, Маркус девять раз оказывался впереди против четырех раз Фелипе.

«В этом году я смог улучшить свою работу во время уик-энда, – заявил Эрикссон. – Пятничные тренировки перестали быть такими уж важными, в отличие от квалификаций – в итоге эта система сработала.

В этом году я нашел способ прибавить в скорости. Мне нужно, чтобы задняя часть автомобиля была стабильна на входе в повороты – так я буду чувствовать себя увереннее на выходе. Раньше мне этот момент был не совсем ясен. Пускай это всё мелочи, но в итоге именно они и влияют на общую картину».

Эрикссон признался, что раньше ошибки в тренировках отрицательно сказывались на нем в течение всего уик-энда: «Самое главное в том, что теперь я стал намного сильнее психологически. Если даже в тренировках и возникают проблемы, то это не повод для расстройства.

Самое главное – не тренировки, а квалификация и гонка. Когда у нас проблемы с настройками, мы не расстраиваемся и просто продолжаем работать.

Мне понравилось наращивать скорость по ходу уик-энда, и часто к началу квалификации автомобиль был уже более или менее готов, и я мог беспрепятственно использовать его потенциал».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 11:55      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Хельмут Марко: Квяту нужны одна или две хороших гонки
9-08-2016, 18:58, Спорт
Руководитель молодёжной программы Red Bull Хельмут Марко считает, что Даниилу Квяту нужна одна или две гонки, чтобы вернуть прежнюю уверенность в себе. За восемь Гран При после перевода из Red Bull...
Подробнее
В ближайший уик-энд состоится второй этап чемпионата России – Ралли Пено
12-02-2015, 18:56, Спорт
В ближайшие выходные в Тверской области, в окрестностях поселка Пено, пройдет второй этап главного первенства страны по классическому ралли...
Подробнее
Тото Вольф призывает Стратегическую Группу упростить правила
16-11-2016, 03:59, Спорт
Руководитель Mercedes Тото Вольф призывает Стратегическую Группу на следующей встрече во время Гран При Абу-Даби пересмотреть правила и по возможности упростить их. «Нельзя игнорировать тот факт, что...
Подробнее
Юбилейный «Кубок памяти Владимира Евсеева» разыграли приморские футболисты
17-10-2016, 22:58, Спорт
15 октября на стадионе поселка Артемовский состоялся юбилейный, 40-й, турнир по мини-футболу на «Кубок памяти Владимира Евсеева». По традиции этот турнир не имеет ограничений по числу команд-участниц...
Подробнее
Профессиональные метатели дротиков завершили соревнования в Уссурийске
10-01-2015, 07:59, Спорт
Открытый турнир "Новогодний дартс-2015" завершился во вторник, 6 января, в Уссурийске. Спортсмены из нескольких районов Приморья получили возможность помериться силами в преддверии Чемпионата края. К...
Подробнее
Яри Матти-Латвала просит организаторов Ралли Швеция обеспечить участникам равные условия
11-02-2015, 12:46, Спорт
Яри-Матти Латвала призвал организаторов Ралли Швеция сделать всё возможное, чтобы обеспечить равные условия для участников. В прошлую пятницу в Норвегии и Швеции выпало большое количество снега, и...
Подробнее
Проект «Футбольная Россия» реализуют в Приморье
18-03-2016, 23:00, Спорт
Частные инвестиции направят на строительство в Приморье современных крытых круглогодичных футбольных комплексов. Соответствующее соглашение Губернатор края Владимир Миклушевский подписал с...
Подробнее
Haas не будет стоять на пути Ромена Грожана в Ferrari
24-04-2016, 01:07, Спорт
Команда Haas не встанет на пути Ромена Грожана в том случае, если его услугами заинтересуется Ferrari. Ромен провел две феноменальных гонки в составе команды-дебютанта Ф1 на старте сезона-2016, заняв...
Подробнее
Матчи арсеньевского «Востока» покажут на ОТВ 9 и 10 февраля
9-02-2015, 20:08, Спорт
Матчи первенства Высшей лиги по хоккею с мячом между командами «Восток» и «Политех», которые пройдут 9 и 10 февраля, будут транслироваться на канале «ОТВ-Прим». Начало трансляций в 22:30. Соперник...
Подробнее
Зимняя бизнес-спартакиада Приморья набирает обороты
10-03-2015, 23:50, Спорт
В минувший понедельник, 9 марта, в боулинг-кафе «Фабрика» состоялись вторые игры по боулингу в рамках зимней бизнес-спартакиады Приморья, которая будет длиться до 28 марта. 1 и 9 марта проводились...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU