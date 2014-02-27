Найджел Мэнселл признан лучшим однократным чемпионом по версии BBC, Нико Росберг – только десятый
По результатам опроса BBC с целью выяснить, кто является лучшим однократным чемпионом мира, безоговорочным лидером оказался Найджел Мэнселл.Несмотря на то, что карьера британца завершилась более 20 лет назад, он до сих пор остается одним из самых популярных гонщиков Туманного Альбиона. Почти 32 процента проголосовало за Мэнселла, выигравшего чемпионат в 1992-м.Ближайшим соперником Мэнселла стал Джеймс Хант, набравший 17 процентов зрительских голосов, а замкнул тройку лидеров чемпион мира-2009 Дженсон Баттон, за которого отдали свои голоса 14 процентов голосующих.Следом за Баттоном на четвертом месте оказался Кими Райкконен – за финна, одержавшего победу в сезоне-2007 проголосовало 12 процентов.Единственный чемпион мира, получивший свой титул посмертно, Йохен Риндт, расположился на пятом месте.Чемпион мира этого года Нико Росберг, решивший завершить свою карьеру спустя несколько дней после триумфа, получил только 1,8 процентов голосов телезрителей, уступив в голосовании Дэймону Хиллу, Джону Сёртизу, Жаку Вильнёву и Марио Андретти.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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