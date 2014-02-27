ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Найджел Мэнселл признан лучшим однократным чемпионом по версии BBC, Нико Росберг – только десятый По результатам опроса BBC с целью выяснить, кто является лучшим однократным чемпионом мира, безоговорочным лидером оказался Найджел Мэнселл. Несмотря на то, что карьера британца завершилась более 20 лет назад, он до сих пор остается одним из самых популярных гонщиков Туманного Альбиона. Почти 32 процента проголосовало за Мэнселла, выигравшего чемпионат в 1992-м. Ближайшим соперником Мэнселла стал Джеймс Хант, набравший 17 процентов зрительских голосов, а замкнул тройку лидеров чемпион мира-2009 Дженсон Баттон, за которого отдали свои голоса 14 процентов голосующих. Следом за Баттоном на четвертом месте оказался Кими Райкконен – за финна, одержавшего победу в сезоне-2007 проголосовало 12 процентов. Единственный чемпион мира, получивший свой титул посмертно, Йохен Риндт, расположился на пятом месте. Чемпион мира этого года Нико Росберг, решивший завершить свою карьеру спустя несколько дней после триумфа, получил только 1,8 процентов голосов телезрителей, уступив в голосовании Дэймону Хиллу, Джону Сёртизу, Жаку Вильнёву и Марио Андретти.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 03:40 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Валттери Боттас сказал, что у Williams есть реальный шанс добиться сильных результатов на старте сезона-2014 Формулы 1, принимая во внимания превосходную форму команды во время второй тестовой сессии... Подробнее Российский пилот Даниил Квят не смог принять старт в первой гонке сезона Формулы 1 в Австралии. Квалифицировавшись 18-м, россиянин вместе с остальными пилотами отправился на установочный круг, но, не... Подробнее Как сообщает официальная метеорологическая служба FIA, несмотря на то, что в Мексике наступает сухой сезон, нет гарантии, что во время уик-энда Ф1 не прольется дождь. В четверг с севера и... Подробнее 17 и 18 сентября в лесном массиве около завода «Варяг» состоятся соревнования по велоспорту - мантибайк. Мероприятие проводится администрацией города Владивостока в целях популяризации спортивного... Подробнее Сергей Сироткин, завершивший воскресную гонку Формулы Renault 3.5 в Ле-Кастелле на седьмой позиции, признался, что такой результат не принёс ему особенно позитивных эмоций. Гонщик команды Fortec... Подробнее Еще одну кадровую потерю в сезоне-2016/2017 понес накануне "Луч-Энергия". Вслед за Дмитрием Кортавой контракт с клубом расторг еще один игрок атакующей линии "Ваня" Нивалдо. Бразильский легионер... Подробнее В субботу, 21 ноября, во Владивостоке на базе муниципальной Детско-юношеской школы единоборств (стадион «Строитель») прошла аттестация на черные пояса спортсменов из федерации джиу-джитсу... Подробнее Российский гонщик Алексей Лукьянюк лидирует по итогам второго дня Ралли Эстония, шестого этапа ERC 2016 года. Действующий победитель эстонского этапа захватил лидерство ещё в пятницу на уличном... Подробнее Матч против «Сибири» для «Адмирала», памятуя о прошлогоднем плей-офф, больше чем матч! Первая встреча непримиримых соперников в нынешнем сезоне это лишний раз подтвердила. Поначалу дуэлянты... Подробнее Технический директор Renault Ник Честер считает, что Renault в новой машине удалось сохранить все лучшее, что досталось команде от шасси Lotus E23. Несмотря на то, что по ходу 2015 года шасси Lotus... Подробнее