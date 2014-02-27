Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Кадетам военно-морского училища вручили знаки отличия ГТО

Кадетам военно-морского училища вручили знаки отличия ГТО
В стенах филиала военно-морского училища г. Владивостока состоялось торжественное вручение Всероссийского знака отличия «Готов к труду и обороне». Более 120 ребятам, из которых 108 воспитанников училища, были вручены удостоверения и серебряные и бронзовые знаки отличия ГТО.



Награждение проводили начальник филиала военно-морского училища г. Владивостока, контр-адмирал Владимир Бураков и почетные гости – бронзовый призер Олимпийских игр, 12-кратный чемпион мира по гребле на каноэ Иван Штыль и главный судья регионального центра ВФСК ГТО Приморского края Максим Леоновец.



Как сообщила руководитель регионального центра ГТО Екатерина Коротун, воспитанники военно-морского училища в этом году впервые приняли участие в тестировании комплекса ГТО.

- Кадеты, преимущественно 3 и 4-й ступеней (11-12 и 13-15 лет), участвовали в краевом фестивале ГТО. Некоторым ребятам удалось выполнить нормативы на «золото», большинство же прошли тесты на «серебро» и «бронзу». Для всех них это был первый опыт. После вручения знаков отличия у ребят, что называется «загорелись глаза» - теперь они усиленно готовятся, чтобы в следующих возрастных ступенях выполнить нормативы комплекса ГТО на золотые знаки отличия, - отметила Екатерина Коротун.


По информации регионального центра ВФСК ГТО, за период с января по октябрь 2016 года в выполнении нормативов комплекса ВФСК ГТО в Приморском крае приняло участие 3547 человек, из которых 275 человек выполнили нормативы на золотой знак отличия, 520 – на серебряный, 203 человека – на бронзовый знак ГТО.



Напомним, в этом году в Приморье открыты и приступили к работе с населением 19 центров тестирования - один региональный и 18 муниципальных. В следующем году работа по открытию муниципальных центров тестирования ГТО продолжится, чтобы такие центры появились в каждом муниципальном образовании Приморского края.



Департамент физической культуры и спорта Приморского края

Фото пресс-службы военно-морского училища г. Владивостока

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 02:47      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Валттери Боттас надеется на сильный старт сезона для Williams
27-02-2014, 14:20, Спорт
Валттери Боттас сказал, что у Williams есть реальный шанс добиться сильных результатов на старте сезона-2014 Формулы 1, принимая во внимания превосходную форму команды во время второй тестовой сессии...
Подробнее
Даниил Квят не смог стартовать в гонке в Австралии
20-03-2016, 15:41, Спорт
Российский пилот Даниил Квят не смог принять старт в первой гонке сезона Формулы 1 в Австралии. Квалифицировавшись 18-м, россиянин вместе с остальными пилотами отправился на установочный круг, но, не...
Подробнее
Во время Гран При Мексики возможны дожди
26-10-2016, 08:01, Спорт
Как сообщает официальная метеорологическая служба FIA, несмотря на то, что в Мексике наступает сухой сезон, нет гарантии, что во время уик-энда Ф1 не прольется дождь. В четверг с севера и...
Подробнее
Чемпионат Владивостока по маунтинбайку пройдет в предстоящие выходные
17-09-2016, 22:53, Спорт
17 и 18 сентября в лесном массиве около завода «Варяг» состоятся соревнования по велоспорту - мантибайк. Мероприятие проводится администрацией города Владивостока в целях популяризации спортивного...
Подробнее
Сергей Сироткин: Результатом второй гонки я не доволен
29-09-2014, 11:48, Спорт
Сергей Сироткин, завершивший воскресную гонку Формулы Renault 3.5 в Ле-Кастелле на седьмой позиции, признался, что такой результат не принёс ему особенно позитивных эмоций. Гонщик команды Fortec...
Подробнее
25-08-2016, 06:53, Спорт
Еще одну кадровую потерю в сезоне-2016/2017 понес накануне "Луч-Энергия". Вслед за Дмитрием Кортавой контракт с клубом расторг еще один игрок атакующей линии "Ваня" Нивалдо. Бразильский легионер...
Подробнее
Спортсмены федерации джиу-джитсу прошли аттестацию на черные пояса
23-11-2015, 02:42, Спорт
В субботу, 21 ноября, во Владивостоке на базе муниципальной Детско-юношеской школы единоборств (стадион «Строитель») прошла аттестация на черные пояса спортсменов из федерации джиу-джитсу...
Подробнее
Алексей Лукьянюк лидирует после второго дня Ралли Эстония
17-07-2016, 10:57, Спорт
Российский гонщик Алексей Лукьянюк лидирует по итогам второго дня Ралли Эстония, шестого этапа ERC 2016 года. Действующий победитель эстонского этапа захватил лидерство ещё в пятницу на уличном...
Подробнее
19-11-2016, 10:59, Спорт
Матч против «Сибири» для «Адмирала», памятуя о прошлогоднем плей-офф, больше чем матч! Первая встреча непримиримых соперников в нынешнем сезоне это лишний раз подтвердила. Поначалу дуэлянты...
Подробнее
Ник Честер: Renault удалось сохранить сильные стороны шасси Lotus
1-03-2016, 11:44, Спорт
Технический директор Renault Ник Честер считает, что Renault в новой машине удалось сохранить все лучшее, что досталось команде от шасси Lotus E23. Несмотря на то, что по ходу 2015 года шасси Lotus...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU