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Skoda планирует обновить свой российский бестселлер - автоновости

Skoda планирует обновить свой российский бестселлер - автоновостиSkoda планирует обновить свой российский бестселлер

Автор фото: неткаршоу.ком

Чешская компания Skoda планирует в следующем году продолжить плановое обновление своего модельного ряда и на этот раз через процедуру рестайлинга пройдет российский бестселлер – лифтбек Rapid.

Самый бюджетный и самый популярный автомобиль из российской линейки чешского автопроизводителя в скором времени должен будет пережить обновление. Стоит отметить, что версия для индийского рынка уже прошла через эту процедуру и теперь Skoda планирует модернизировать европейский вариант лифтбека.

Официально, никакой информации о новинке пока не разглашается, однако кое-что можно предположить уже сейчас. По мнению некоторых экспертов, обновленная версия европейского Rapid получит более строгий и аккуратный дизайн, нежели его версия для стран третьего мира. Кроме того, ожидается появление новой фронтальной оптики, разбитой на два сегмента – по аналогии с той, которую получило семейство Octavia.

В моторной гамме чешского лифтбека может появиться новый базовый двигатель – трехцилиндровый бензиновый TSI с рабочим объемом один литр, который уже используется на некоторых моделях концерна Volkswagen AG. Впрочем, маловероятно, что этот силовой агрегат доберется до российского рынка. Скорее всего, в нашей стране новый Rapid будет представлен с двигателями местного производства – турбированным 1,4-литровым TSI с отдачей 122 л.с. и 1,6-литровыми моторами на 90 л.с. и 110 л.с..

Официальная презентация обновленного лифтбека Skoda Rapid ожидается ближе к середине будущего года. При этом, в начале автомобиль появится на европейском рынке и только к концу 2017 года прибудет в Россию.

Как уже было сказано, лифтбек Skoda Rapid является наиболее популярным автомобилем в модельном ряду чешской компании в России. Так, за месяц официальные дилеры компании передали в руки своих клиентов 2 184 таких автомобиля (–6,4%). А в период с января по ноябрь объем продаж лифтбека на российском рынке составил 23 458 экземпляров – на 5,3% больше, чем год назад.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 00:56      |      Категория:  Автоновости
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