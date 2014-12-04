ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Тото Вольф: Несмотря на соперничество гонщиков, мы сохранили команду единой Руководитель Mercedes Motorsport Тото Вольф считает, что решение не мешать острому соперничеству между Льюисом Хэмилтоном и Нико Росбергом было ключевым в вопросе регулирования их отношений. За четыре совместных сезона британец и немец выиграли 54 Гран При на двоих. Несмотря на несколько спорных моментов и столкновений, «Серебряным стрелам» удалось избежать внутрикомандного конфликта. «Всё, чего мы добились за эти четыре года работы с двумя лучшими гонщиками, мы добились, сохраняя единство, – сказал Вольф в интервью AUTOSPORT. – В истории Формулы 1 были примеры, когда выступление двух суперзвёзд в одной команде заканчивалось плачевно после одного или двух сезонов. Временами возникали моменты, когда было тяжело сохранять ситуацию под контролем, но тем не менее нам удалось справиться. Главное, что мы приняли это острое соперничество и продолжали оставаться одной командой. У нас не было необходимости серьёзно вмешиваться, а гонщики в равной степени понимали, что обязаны усилиям большого количества людей». Австриец подчеркнул, что свою роль также сыграла открытость внутри команды. «Важно учиться как на своих ошибках, так и на чужих, – продолжил он. – Ключевое значение сыграла открытость. Мы никогда не сталкивались с таким понятием как «скрытая повестка дня» и всегда обсуждали все вопросы вместе». При этом, как признал Вольф, он не может объяснить регулярные изменения в балансе сил между Льюисом и Нико. «Я не понимаю и больше не пытаюсь это анализировать, – сказал Тото. – Бывают удачные и неудачные дни, одни трассы подходят лучше, другие – хуже. Не было никакой закономерности. Был период, когда Нико выиграл восемь гонок, а затем наступила победная серия Льюиса, и так ситуация менялась постоянно. Давайте не будем пытаться анализировать это, поскольку этому нет никакого научного объяснения».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Вчера, 23:50 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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