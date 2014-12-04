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Юные бадминтонисты Приморья скрестили ракетки

Юные бадминтонисты Приморья скрестили ракетки
Для участия в первенстве приехали спортсмены со всех уголков Приморья. Во Владивостоке впервые прошел краевой турнир среди мальчишек и девчонок от 7 до 12 лет, только начинающих свою спортивную карьеру.



Ровно половину из своих восьми лет Александра Хмелева посвятила бадминтону. Проблема выбора между другими видами спорта решилась просто.



Александра Хмелева, участница соревнований (Владивосток): «Я занималась художественной гимнастикой, только бросила ее потом. Потому что мне очень понравился бадминтон, тем, что он веселый спорт, он мне чем-то понравился, тем, что энергичный очень».


Для Василисы Леоновой примером стала собственная бабушка.


Василиса Леонова, участница соревнований (Владивосток): «Когда я увидела как бабушка играет, я тоже захотела заниматься бадминтоном и попросила ее меня записать на бадминтон».



Одну из самых многочисленных команд - 14 спортсменов, привез из Большого Камня Сергей Колесников. Его подопечные неоднократно становились призерами краевых, дальневосточных и даже международных турниров. Однако для тренера не менее важно воспитывать не только чемпионов, а в первую очередь, хороших людей.



Сергей Колесников, тренер команды г. Большой Камень: «Я считаю, что наша задача поддержать, что-то донести до их сердца, а победы – не смотря ни на что идти по головам, это не для меня и не для моих воспитанников».



Для приморской федерации бадминтона этот год стал вполне успешным. Среди достижений – первые места в чемпионате и первенстве России, «бронза» Европы, награды международных рейтинговых турниров, участие в Олимпиаде.



Сергей Баев, главный судья соревнований, президент федерации бадминтона Приморского края: «На протяжении уже 20 лет федерация бадминтона Приморского края является конкурентом. Нас могут обойти только Москва и Московская область, мы с ними боремся за первенство в стране, а так, мы одни из лидеров».



На взрослых спортсменов равняется молодежь. Юные бадминтонисты набираются опыта, чтобы уже в скором времени заявить о себе на всероссийском уровне.



Елена Ритус, Вести. Приморье






Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Вчера, 23:04      |      Категория:  Все новости » Спорт
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