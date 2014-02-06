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Volvo оснастил свои автомобили «Скайпом» - автоновости

Volvo оснастил свои автомобили «Скайпом» - автоновостиVolvo оснастил свои автомобили «Скайпом»

Автор фото: медиа.вольвокарс.ком

Пресс-служба шведской компании Volvo сообщает о расширении списка технического оснащения автомобилей 90-ой серии – теперь в их комплектацию включена одна и самых популярных программ текстовой, голосовой и видеосвязи – Skype.

Шведский автопроизводитель стал первой компанией в мире, которая не просто установила Skype в бортовой компьютер своих автомобилей, но и сделала его одной из стандартных опций. Однако, речь идет не о стандартной версии мессенджера – это специальная версия для бизнеса Skype for Business, функционал которой ограничен исключительно голосовыми сообщениями и конференц-связью.

Программа полностью интегрирована в информационно-развлекательный комплекс автомобиля – в меню для нее предусмотрен отдельный пункт, а управлять ей можно будет как непосредственно с помощью сенсорного экрана, так и с помощью клавиш на мультифункциональном рулевом колесе.

Стоит отметить, что Skype for Business будет предлагаться только в автомобилях 90-ой серии – это седан S90, универсал V90 и кроссовера XC90.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Вчера, 20:45      |      Категория:  Автоновости
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