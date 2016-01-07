На «Африка Эко Рейс-2017» выступят семь российских экипажей
31 декабря в Монако стартует девятый в истории ралли-марафон «Африка Эко Рейс», который по традиции проходит по старому маршруту «Дакара».В Европе пройдёт только торжественная церемония старта, после которой участники проедут 370-километровый лиазон из Монако до французского порта Сет, откуда на пароме отправятся в Марокко, где 2 января начнётся основная программа, состоящая из 12 этапов с днём отдыха 7 января. Маршрут пройдёт также по территориям Мавритании и Сенегала и завершится 14 января на Розовом озере в Дакаре.В общей сложности в четырёх категориях на старт выйдут 84 участника, в том числе семь российских экипажей.
В классе грузовиков будут представлены два экипажа «КАМАЗ-Мастер» – Сергей Куприянов, как и в прошлые годы, продолжит выступать за рулём газодизельного «КАМАЗа». А вот за руль второй машины команды из Набережных Челнов сядет Андрей Каргинов – победитель «Дакара-2014» дебютирует в «Африка Эко Рейс»."КАМАЗ-Мастер" в преддверии "Дакара" и "Африка Эко Рейс"«В последнее время «КАМАЗ Мастер» принимал участие в обеих гонках. Как мы видим и понимаем, трассы на них различаются. В Африке более классический для ралли-рейдов маршрут, поэтому мы поменялись местами с Антоном Шибаловым, – рассказал Каргинов в интервью газете «Советский спорт». – Я пять раз принимал участие в «Дакаре» на территории Южной Америки, все возможные трассы там уже видел. А в Африке был только в 2007-м в роли ночного механика, проехал весь маршрут в «техничке». Поэтому мне очень интересно проехать за рулем, испытать себя, испытать машину, ну и посмотреть, на что мы способны».Напомним, что команда «КАМАЗ-Мастер» выступает в «Африка Эко Рейс» с 2014 года и за это время пока ни разу упустила победу.В категории внедорожников также есть за кого поболеть. Конечно, главное внимание будет приковано к обладателям Кубка мира FIA по ралли-рейдам Владимиру Васильеву и Константину Жильцову, которые выступят на машине BMW X3. Экипаж G-Energy Team предпочёл поехать в Африку, а не в Южную Америку, где с 2 по 14 пройдёт «Дакар».Владимир Васильев о ситуации в ралли-рейдах: Надеемся, что за нами на "Африку" поедут и другие
Кроме Васильева и Жильцова, в категории внедорожников будут представлены ещё два российских экипажа: Виктор Хорошавцев и Антон Николаев на BMW X3, Максим Кирпилёв и Артём Шевелёв на Toyota Land Cruiser 80 Proto.«Мы выезжаем одним экипажем в паре с Артёмом Шевелёвым. С ним я участвовал в своём первом африканском марафоне в 2011 году, – рассказал о своём участии Кирпилёв . – Артём очень хороший штурман, профессионал своего дела, и, несмотря на то, что из-за работы он в последнее время не так регулярно участвует в гонках, опыт участия в марафонах «Африка Рейс», «Шёлковый путь», а также чемпионате России по ралли-рейдам у него достаточно богатый. Так что мы решили объединить усилия и поехать вместе в Африку, а также планируем в следующем сезоне проехать весь чемпионат России по ралли-рейдам в одном экипаже».В категории квадроциклов честь России будет защищать дебютант Александр Максимов из Йошкар-Олы. Особое внимание стоит обратить на Дмитрия Агошкова – свой дебютный «Африка Эко Рейс-2016» мотоциклист из Тольятти завершил на потрясающем четвёртом месте и теперь попробует побороться за подиум.
«По результату, конечно, хочется заехать на подиум. Если всё удачно сложится, то это мне вполне по силам, – поделился ожиданиями Агошков. – В прошлом году я финишировал четвёртым. Но обязательно должна быть удача, и чтобы ехалось легко! Так что будем действовать по ходу гонки, не ставя себе заранее каких-то планов. Ведь марафон – это длинная дистанция, 12 боевых этапов.Гонка ощущается совсем по-другому, и позиционная расстановка может поменяться в любой день, так как спортивная составляющая очень разнообразная и сложная. Этапы, где есть серьёзная навигация, позволяют выровнять шансы на победу относительно более быстрых гонщиков. Так что я в предвкушении большого приключения и спортивного состязания, конечной целью которого для всех нас является финишный подиум на Розовом озере в Дакаре!»Что ж, пожелаем удачи всем российским экипажам и добраться до финиша на Розовом озере на максимально высоких позициях.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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