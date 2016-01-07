ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ На «Африка Эко Рейс-2017» выступят семь российских экипажей 31 декабря в Монако стартует девятый в истории ралли-марафон «Африка Эко Рейс», который по традиции проходит по старому маршруту «Дакара». В Европе пройдёт только торжественная церемония старта, после которой участники проедут 370-километровый лиазон из Монако до французского порта Сет, откуда на пароме отправятся в Марокко, где 2 января начнётся основная программа, состоящая из 12 этапов с днём отдыха 7 января. Маршрут пройдёт также по территориям Мавритании и Сенегала и завершится 14 января на Розовом озере в Дакаре. В общей сложности в четырёх категориях на старт выйдут 84 участника, в том числе семь российских экипажей.



В классе грузовиков будут представлены два экипажа «КАМАЗ-Мастер» – Сергей Куприянов, как и в прошлые годы, продолжит выступать за рулём газодизельного «КАМАЗа». А вот за руль второй машины команды из Набережных Челнов сядет Андрей Каргинов – победитель «Дакара-2014» дебютирует в «Африка Эко Рейс». "КАМАЗ-Мастер" в преддверии "Дакара" и "Африка Эко Рейс" «В последнее время «КАМАЗ Мастер» принимал участие в обеих гонках. Как мы видим и понимаем, трассы на них различаются. В Африке более классический для ралли-рейдов маршрут, поэтому мы поменялись местами с Антоном Шибаловым, – рассказал Каргинов в интервью газете «Советский спорт». – Я пять раз принимал участие в «Дакаре» на территории Южной Америки, все возможные трассы там уже видел. А в Африке был только в 2007-м в роли ночного механика, проехал весь маршрут в «техничке». Поэтому мне очень интересно проехать за рулем, испытать себя, испытать машину, ну и посмотреть, на что мы способны». Напомним, что команда «КАМАЗ-Мастер» выступает в «Африка Эко Рейс» с 2014 года и за это время пока ни разу упустила победу. В категории внедорожников также есть за кого поболеть. Конечно, главное внимание будет приковано к обладателям Кубка мира FIA по ралли-рейдам Владимиру Васильеву и Константину Жильцову, которые выступят на машине BMW X3. Экипаж G-Energy Team предпочёл поехать в Африку, а не в Южную Америку, где с 2 по 14 пройдёт «Дакар». Владимир Васильев о ситуации в ралли-рейдах: Надеемся, что за нами на "Африку" поедут и другие



Кроме Васильева и Жильцова, в категории внедорожников будут представлены ещё два российских экипажа: Виктор Хорошавцев и Антон Николаев на BMW X3, Максим Кирпилёв и Артём Шевелёв на Toyota Land Cruiser 80 Proto. «Мы выезжаем одним экипажем в паре с Артёмом Шевелёвым. С ним я участвовал в своём первом африканском марафоне в 2011 году, – рассказал о своём участии Кирпилёв . – Артём очень хороший штурман, профессионал своего дела, и, несмотря на то, что из-за работы он в последнее время не так регулярно участвует в гонках, опыт участия в марафонах «Африка Рейс», «Шёлковый путь», а также чемпионате России по ралли-рейдам у него достаточно богатый. Так что мы решили объединить усилия и поехать вместе в Африку, а также планируем в следующем сезоне проехать весь чемпионат России по ралли-рейдам в одном экипаже». В категории квадроциклов честь России будет защищать дебютант Александр Максимов из Йошкар-Олы. Особое внимание стоит обратить на Дмитрия Агошкова – свой дебютный «Африка Эко Рейс-2016» мотоциклист из Тольятти завершил на потрясающем четвёртом месте и теперь попробует побороться за подиум.



«По результату, конечно, хочется заехать на подиум. Если всё удачно сложится, то это мне вполне по силам, – поделился ожиданиями Агошков. – В прошлом году я финишировал четвёртым. Но обязательно должна быть удача, и чтобы ехалось легко! Так что будем действовать по ходу гонки, не ставя себе заранее каких-то планов. Ведь марафон – это длинная дистанция, 12 боевых этапов. Гонка ощущается совсем по-другому, и позиционная расстановка может поменяться в любой день, так как спортивная составляющая очень разнообразная и сложная. Этапы, где есть серьёзная навигация, позволяют выровнять шансы на победу относительно более быстрых гонщиков. Так что я в предвкушении большого приключения и спортивного состязания, конечной целью которого для всех нас является финишный подиум на Розовом озере в Дакаре!» Что ж, пожелаем удачи всем российским экипажам и добраться до финиша на Розовом озере на максимально высоких позициях. Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 19:57 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Себастьен Лёб удерживает лидирующие позиции в ралли-рейде Дакар-2016... Подробнее Пилот Mercedes Нико Росберг показал лучшее время по итогам квалификации в Спа и завтра будет стартовать в гонке с первого места. С самого начала сессии стюарды продемонстрировали, что не собираются... Подробнее В пятницу компания Ford анонсирует свое возвращение в марафон "24 часа Ле-Мана" и чемпионат мира по гонкам на выносливость, где она будет выступать в классе GTE. Объявление будет сделано в преддверии... Подробнее Олимпийский огонь прибудет в Приморье 15 и 16 ноября. Согласно заявлению пресс-службы АПК, с Сахалина олимпийский огонь прибудет 15 ноября, а 16 ноября факелоносцы пробегут через пролив Борсфор... Подробнее Знаменитый гонконгский актёр и каскадёр Джеки Чан пополнил список звёзд шоу-бизнеса, увлекшихся легендарным суточным марафоном "24 часа Ле-Мана". Чан является одним из совладельцев команды BAXI DC... Подробнее Александр Росси считает, что у него есть хорошие шансы остаться в коллективе Marussia на следующий сезон. Не так давно британская команда объявила, что американец выступит в ее составе в пяти из... Подробнее Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер считает, что руководству Формулы 1 следует рассмотреть вопрос отказа от нынешних турбомоторов V6 в пользу агрегатов прошлого поколения... Подробнее Открытое первенство края объединило детские команды Приморья из ледовых дворцов и хоккейных клубов. Соревнования проводятся с октября прошлого года по июнь 2016-ого. Матчи проходят на аренах... Подробнее В «Олимпийце» прошел открытый турнир Владивостока по кикбоксингу. Эти соревнования традиционно проводят для начинающих спортсменов. Здесь нет кандидатов и мастеров. На ринге только новички - 115... Подробнее Перед началом квалификации все были в предвкушении дождя, вероятность которого перед стартом сессии составляла 70 процентов. К тому же на Интерлагосе усилился ветер, что тоже сказывалось на... Подробнее