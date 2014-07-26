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Во Владивостоке прошло открытое первенство по спортивному туризму среди школьников

Во Владивостоке прошло открытое первенство по спортивному туризму среди школьников
В 48-й школе состоялось открытое первенство по спортивному туризму среди учащихся муниципальных образовательных учреждений Владивостока.



На дистанции, организованной в обычном спортивном зале, ребят поджидали четыре разных этапа. Чтобы успешно их преодолеть, мало иметь специальное снаряжение, нужно еще отлично владеть техникой спортивного туризма.

Показать лучшее время, строго придерживаясь правил, не просто. В соревновании наравне борются мальчишки и девчонки из разных школ Владивостока. Все они прошли специальную подготовку.



Виталия Юрлова, участница соревнований, команда СОШ №40 (Владивосток): «Эти перчатки нужны для того, чтобы когда ты слезаешь с такой дистанции не натереть себе пальцы, не обжечь».



Навесная переправа – наиболее сложная и опасная дистанция, требующая недюжинной силы и ловкости, поэтому на протяжении всего этапа тренеры, как могут, подсказывают своим воспитанникам, они знают, каким будет истинный результат.



Георгий Геращенко, тренер команды «Поток»: «Огромное преимущество в развитии по сравнению с другими детьми, они становятся отличными людьми, коммуникация растет, общефизическая подготовка у них растет, успеваемость в школе. Мы вот дневник делаем преодолений, у них идут приращения каждый день, качественные изменения в жизни, родители потом удивляются».



Каждый здесь отвечает не только за себя, но и за напарника. На «вертикальном спуске» ребята страхуют друг друга.



Степан Москаленко, участник соревнований, команда «Технический лицей» (Владивосток): «Спортивный туризм учит не пасовать перед препятствиями, а именно проходить их, я считаю это чрезвычайно полезным. Я показал лучший результат, чем в прошлом году».



Когда видишь, с каким трудом спортсмены пристегивают «ус» - страховочный карабин на веревке - понимаешь, что подъем по стенду только кажется простым. Переправа «маятник» сбивает с толку крепких и подготовленных спортсменов. Всех одинаково изматывает «ромб», имитирующий подвесной мост.



Никита Иваницкий, участник соревнований, команда СОШ №48 (Владивосток): «Да, я бы посоветовал заниматься этим видом спорта, мне нравится участвовать в соревнованиях. Я стану здоровее, у меня будут крепкие кости, и я буду сильным».



Соревнования прошли на высоком уровне, протестов от тренеров и участников не поступило, все победители и призеры были награждены призами и грамотами.



Источник: Вести. Приморье






Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 15:06      |      Категория:  Все новости » Спорт
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