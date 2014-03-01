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"Адмирал" в гостях одолел "Куньлунь"

"Адмирал" в гостях одолел "Куньлунь"
29 декабря "Адмирал" закрывал год в Китае. Наставник «моряков» Александр Андриевский бросил в этот день лучшие и полностью здоровые силы, в том числе дебютанта Михаила Плотникова, перешедшего к из «Спартака». Появился во второй тройке и отбывший дисквалификацию Виктор Александров. Наконец, впервые после травмы и операции на лёд вышел Джон Блум.



Хозяевам удалось открыть счет. Коллинз невероятным образом вылез из угла на пятак и удивительным образом просунул шайбу между ловушкой и щитком Бобкова – 1:0. Однако «моряки» горевали недолго: Яковлев в канадском стиле спустя 43 секунды отличился на добивании – 1:1. А за 4.02 до перерыва Казаков тоже исполнил канадца, со второй попытки пробив Кархунена – 1:2.



Во втором периоде игра шла на равных. «Драконы» пару раз, пользуясь правилом дальней скамейки, зажимали нас в зоне, но спасал Бобков. Мы же дважды играли в большинстве, но ничего сверхсложного для Кархунена не создали.



В третьем периоде пришло время настоящих канадцев. Райт завез третью шайбу под вратарем. Ну а четвертый гол на десерт соорудили Саболич и Ткачев. Есть первая победа в Пекине!



Пресс-конференция главных тренеров после матча «Куньлунь» – «Адмирал» (1:4) Владимира Юрзинова и Александра Андриевского.



Александр АНДРИЕВСКИЙ:



- Первое, хочу поздравить всех любителей хоккея и наших болельщиков с наступающим Новым годом. Желаю здоровья и успехов, чтобы все мечты сбывались в наступающем году. Что касается игры, то мы в непростой ситуации оказались, куда сами себя загнали. Мы сами ее так заварили, поэтому сами себя вытащить только можем. Старались играть на результат. В первом периоде пытались сдержать соперника, сыграть на контрактах, что удалось, и мы забили нужные голы. В третьем периоде понравилось, как команда сражалась – именно как команда – один за всех и все за одного.



- Вопрос журналиста из Торонто: «Я живьем последний раз видел русскую команду еще с Третьяком в воротах. Считалось, что у вас комбинационный стиль в почете. Вот и сегодня я это увидел. Не считаете ли вы, что «Адмирал» слишком много передач делал, и игроки часто заигрывались?»



- В нашей команде играет внук Третьяка, если вы не знаете (журналист не знал. – Прим. автора)… Что касается вопроса: у нас задумка была в короткий пас сыграть. Может, в первом периоде мы и заигрывались, и лишние передачи получались. Но мы просили так действовать, так как соперник играл в давление и перекрывал выход из зоны, а за счет короткого паса можно как раз выходить из зоны. Во втором и третьем периодах мы уже упростили игру. Надо было сдержать противника в начале игры, а потом уже действовать на контратаках.



Владимир ЮРЗИНОВ:



- Мы пытались бороться, соперник здорово сыграл на контратаках, был лучше на своем пятаке и в завершении. Они сумели забить важные голы. У нас четыре ведущих игрока травмировано, не хватает креатива в атаке. За счет хорошей работы ничего не получилось, к сожалению.



Куньлунь Ред Стар (Пекин) – Адмирал (Владивосток) – 1:4 (1:2, 0:0, 1:2).



29 декабря. Пекин, КНР. LeSports Center. 3500 зрителей (14000).



Судьи: Белов (Ярославль), Букин (Мытищи).



Голы: 1:0 Коллинз (Рау, 7.13, б.), 1:1 Яковлев (Плотников, Горшков, 7.56), 1:2 Казаков (Жафяров, Макаренко, 15.58), 1:3 Райт (Ткачев, Саболич, 54.00), 1:4 Саболич (Ткачев, 57.56).



Адмирал (4+2 к.ш.): Бобков;



Бартулис-к – Земчёнок, Ткачёв – Саюстов – Саболич (2);



Курашов (2) – Волченков, Александров – Райт – Краснослободцев;



Гавриленко – Ильин, Казаков – Макаренко – Жафяров;



Блум, Горшков – Яковлев – Плотников, Сигарёв.



Куньлунь (4+2 к.ш.): Кархунен;



Мянтюля – Яласваара-к, Рау – Коллинз – Бакош;



Виклунд – Тайми (2), Флёри – Саллинен – Яшин;



Ярвинен – Белльмор, Поникаровский – Марцинко (2) – Юйэнь;



Я.Альшевский – Величкин – С.Альшевский.



Броски: 35 (8+5+22) – 26 (7+7+12).



Пресс-служба ХК «Адмирал»

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 10:51      |      Категория:  Все новости » Спорт
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