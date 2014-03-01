"Адмирал" в гостях одолел "Куньлунь"

29 декабря "Адмирал" закрывал год в Китае. Наставник «моряков» Александр Андриевский бросил в этот день лучшие и полностью здоровые силы, в том числе дебютанта Михаила Плотникова, перешедшего к из «Спартака». Появился во второй тройке и отбывший дисквалификацию Виктор Александров. Наконец, впервые после травмы и операции на лёд вышел Джон Блум.
Хозяевам удалось открыть счет. Коллинз невероятным образом вылез из угла на пятак и удивительным образом просунул шайбу между ловушкой и щитком Бобкова – 1:0. Однако «моряки» горевали недолго: Яковлев в канадском стиле спустя 43 секунды отличился на добивании – 1:1. А за 4.02 до перерыва Казаков тоже исполнил канадца, со второй попытки пробив Кархунена – 1:2.
Во втором периоде игра шла на равных. «Драконы» пару раз, пользуясь правилом дальней скамейки, зажимали нас в зоне, но спасал Бобков. Мы же дважды играли в большинстве, но ничего сверхсложного для Кархунена не создали.
В третьем периоде пришло время настоящих канадцев. Райт завез третью шайбу под вратарем. Ну а четвертый гол на десерт соорудили Саболич и Ткачев. Есть первая победа в Пекине!
Пресс-конференция главных тренеров после матча «Куньлунь» – «Адмирал» (1:4) Владимира Юрзинова и Александра Андриевского.
Александр АНДРИЕВСКИЙ:
- Первое, хочу поздравить всех любителей хоккея и наших болельщиков с наступающим Новым годом. Желаю здоровья и успехов, чтобы все мечты сбывались в наступающем году. Что касается игры, то мы в непростой ситуации оказались, куда сами себя загнали. Мы сами ее так заварили, поэтому сами себя вытащить только можем. Старались играть на результат. В первом периоде пытались сдержать соперника, сыграть на контрактах, что удалось, и мы забили нужные голы. В третьем периоде понравилось, как команда сражалась – именно как команда – один за всех и все за одного.
- Вопрос журналиста из Торонто: «Я живьем последний раз видел русскую команду еще с Третьяком в воротах. Считалось, что у вас комбинационный стиль в почете. Вот и сегодня я это увидел. Не считаете ли вы, что «Адмирал» слишком много передач делал, и игроки часто заигрывались?»
- В нашей команде играет внук Третьяка, если вы не знаете (журналист не знал. – Прим. автора)… Что касается вопроса: у нас задумка была в короткий пас сыграть. Может, в первом периоде мы и заигрывались, и лишние передачи получались. Но мы просили так действовать, так как соперник играл в давление и перекрывал выход из зоны, а за счет короткого паса можно как раз выходить из зоны. Во втором и третьем периодах мы уже упростили игру. Надо было сдержать противника в начале игры, а потом уже действовать на контратаках.
Владимир ЮРЗИНОВ:
- Мы пытались бороться, соперник здорово сыграл на контратаках, был лучше на своем пятаке и в завершении. Они сумели забить важные голы. У нас четыре ведущих игрока травмировано, не хватает креатива в атаке. За счет хорошей работы ничего не получилось, к сожалению.
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