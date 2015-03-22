ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Дэйв Райан: Manor заслужила уважение соперников Гоночный директор Manor Дэйв Райан заявил, что коллектив Manor своей работой заслужил уважения соперников. В этом сезоне на Гран При Австрии Паскаль Верляйн заработал одно очко, позволив команде прорваться на десятое место в Кубке конструкторов, однако всего лишь за один этап до конца сезона Sauber усилиями Фелипе Насра отодвинула Manor вновь на 11-е место. В результате команда лишилась почти 13,5 миллионов долларов призовых выплат, что составляло шестую часть всего бюджета коллектива. Тем не менее Manor в настоящий момент ведет переговоры с новым инвестором в отношении приобретения контрольного пакета акций команды. Вдобавок к этому команда в этом сезоне значительно прибавила в скорости по сравнению с прошлыми годами. Если посчитать общее время всех лучших кругов каждой сессии каждого этапа, то в этом сезона команда попала в 103,779% от абсолютно лучшего показателя. Этот результат всего лишь на 0,262% хуже, чем у Sauber, и на 2,68% лучше по сравнению с прошлогодним результатом нашего коллектива. «Давайте будем честны, нам нужно было значительно прибавить, и мы это сделали, – заявил Райан в интервью AUTOSPORT.com после финала сезона в Абу-Даби. – Пускай нам нужно сделать еще такой же шаг вперед в будущем, тем не менее нашей целью было заслужить уважение соперников, что нам и удалось. В этом сезоне мы пять раз действительно заслуженно попадали во второй сегмент квалификации, но этого оказалось недостаточно. Мы находимся на своем месте, и если мы продолжим развивать команду, то от нас точно нужно ждать прогресса». Райан уверен, что команде нужно поработать над многими аспектами. При этом коллектив умудряется выполнять свою задачу, несмотря на небольшой бюджет. «Мы через многое прошли, и перед нами сейчас стоит серьезный вызов, – продолжил руководитель. – Если взглянуть на то, какими ресурсами располагают остальные, то нам, думаю, придется непросто. Мы немного разочарованы тем, что хоть и знаем, что да как нужно сделать, на это уйдет не менее двух-трех лет. Бюджеты, конечно, имеют важное значение, но наш результат, исходя из того, сколько мы вложили в команду, впечатляет».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 07:56 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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