Liberty Media намерена внести серьезные изменения в Формулу 1
Новый владелец коммерческих прав Ф1 корпорация Liberty Media намерена сильно изменить формат проведения Гран При, сделав их схожими с Super Bowl – сообщает Financial Times.Ради привлечения зрителей и новых спонсоров Liberty намерена расширить развлекательную программу каждого уик-энда, который будет длиться примерно целую неделю.Также в планах корпорации расширить присутствие США в чемпионате, организовав Гран При на крупном медиа-рынке. В настоящий момент в стадии рассмотрения находятся такие города, как Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Лас-Вегас и Майами.«Сейчас нет ни маркетинга, ни исследований, ни данных и никаких цифровых платформ, – заявил новый председатель Ф1 Чейз Кэри. – Этот вид спорта транслирует уникальный контент и при этом никак не пользуется всеми преимуществами. Нам нужно усилить конкуренцию, а также дать людям возможность понять технологии, используемые в спорте».Доходы от трансляций составляют примерно 35 процентов от всего годового дохода Ф1, который, в свою очередь превышает 1,8 миллиардов долларов. Другие 30 процентов приходят благодаря промо-мероприятиям, 15 – со стороны спонсоров и рекламы, и остальное приносят дополнительные мелкие источники доходов.«Пожалуй, высокие технологии больше всего ассоциируются именно с этим видом спорта, при этом у него нет ни одной технологической компании-спонсора», – добавил председатель.Многие в последнее время критиковали Формулу 1 за неспособность к модернизации на фоне постоянного уменьшения аудитории. К примеру, внедрение нового квалификационного формата в начале этого сезона было категорически отвергнуто и высмеяно поклонниками и СМИ. Всё это случилось на фоне того, что у коллективов резко упал доход: в 2015-м команды получили 750 миллионов долларов, что на 200 миллионов меньше, чем за три года до этого. В то же время переход с бесплатного телевизионного вещания на платное сильно повлияло на количество зрителей на таких ключевых рынках, как, к примеру, Азия.В прошлом команды и держатель коммерческих прав Ф1 Берни Экклстоун неоднократно вступали в стычки по поводу распределения призовых выплат. В Liberty намерены ликвидировать конфликты.«Нам нужно сформировать общее видение», – подвел итог председатель.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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