Кэл Кратчлоу недоволен форматом гоночного уик-энда MotoGP

Гонщик LCR Honda Кэл Кратчлоу призвал изменить формат гоночного уик-энда, назвав процесс формирования квалификационных групп пустой тратой времени.С 2013 года в MotoGP действует формат квалификации из двух 15-минутных сессий. 10 из 12 мест во второй и финальной части определяются по комбинированным результатам трёх тренировок, а два остальных занимают два лучших гонщика из первой части.«Это просто пустая трата времени, – цитирует Кратчлоу AUTOSPORT. – В погоне за попаданием во второй сегмент гонщики расходуют все доступные шины и их не волнует, что у них не осталось покрышек, поскольку главное – попасть в топ-12.В результате никто толком не может заняться работой, а потом в гонке они проигрывают победителям 40 секунд на финише, поскольку использовали все шины».По мнению британца, было бы лучше определять состав участников второго сегмента по результатам заключительной тренировки.«Лучше заниматься этим только в третьей части свободных заездов, – продолжил он. – Хотя, думаю, это невозможно с точки зрения шоу и формата трансляций.Но сейчас даже в конце первой тренировки мы проезжаем квалификационные круги. Это пустая трата времени».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Четырёхкратный чемпион мира Себастьен Ожье прокомментировал уход Volkswagen из WRC в конце 2016 года. За четыре сезона выступлений за рулём Polo R француз одержал 31 победу и выиграл четыре титула. О...
Заместитель председателя Правительства Российской Федерации — полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев 23 октября встретился со студентами Дальневосточного федерального университета. С...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!