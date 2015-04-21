ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Кэл Кратчлоу недоволен форматом гоночного уик-энда MotoGP Гонщик LCR Honda Кэл Кратчлоу призвал изменить формат гоночного уик-энда, назвав процесс формирования квалификационных групп пустой тратой времени. С 2013 года в MotoGP действует формат квалификации из двух 15-минутных сессий. 10 из 12 мест во второй и финальной части определяются по комбинированным результатам трёх тренировок, а два остальных занимают два лучших гонщика из первой части. «Это просто пустая трата времени, – цитирует Кратчлоу AUTOSPORT. – В погоне за попаданием во второй сегмент гонщики расходуют все доступные шины и их не волнует, что у них не осталось покрышек, поскольку главное – попасть в топ-12. В результате никто толком не может заняться работой, а потом в гонке они проигрывают победителям 40 секунд на финише, поскольку использовали все шины». По мнению британца, было бы лучше определять состав участников второго сегмента по результатам заключительной тренировки. «Лучше заниматься этим только в третьей части свободных заездов, – продолжил он. – Хотя, думаю, это невозможно с точки зрения шоу и формата трансляций. Но сейчас даже в конце первой тренировки мы проезжаем квалификационные круги. Это пустая трата времени».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Вчера, 23:40 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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