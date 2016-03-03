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Toyota прекращает производство внедорожника Fortuner в Казахстане - автоновости

Toyota прекращает производство внедорожника Fortuner в Казахстане - автоновостиToyota прекращает производство внедорожника Fortuner в Казахстане

Автор фото: неткаршоу.ком

Пресс-служба казахстанского подразделения японской компании Toyota сообщает о прекращении производства и продаж внедорожника Fortuner.

Японский автопроизводитель принял решение прекратить серийное производство внедорожника Fortuner на мощностях предприятия «СарыаркаАвтоПром», который располагается в городе Костанай. По словам официальных представителей компании, такое решение было принято из-за низких объемов продаж этой модели на местном авторынке. Так, по итогам 2014 года компания сумела реализовать 286 экземпляров Fortuner, в 2015 году этот показатель вырос до 600 экземпляров, а за первый квартал текущего года дилеры передали в руки своих клиентов всего 70 таких автомобилей.

Изначально же планировалось, что годовые объемы реализации японского внедорожника составят около 3 тысяч экземпляров в год. Стоит отметить, что по состоянию на 2014 год совокупный объем продаж всех моделей японского бренда фиксировался на уровне около 12 тысяч экземпляров. При этом, экспорт этой модели на российский рынок не предполагался по имиджевым соображениям.

Такой низкий интерес местных потребителей к Toyota Fortuner объясняется его ценой. За новый японский внедорожник с системой подключаемого переднего привода и 2,7-литровым «атмосферником» мощностью 160 л.с. (241 Нм) под капотом сначала просили, как минимум, 39,2 тысячи долларов (приблизительно 2 363 580 рублей по текущему курсу ЦБ РФ). В прошлом году его стоимость была снижена до 28,5 тысяч долларов (около 1 718 420 рублей), однако это не сильно повлияло на результаты продаж.

Кроме того, в марте 2017 года компании пришлось бы продлевать сертификат ОТТС (Одобрение типа транспортного средства), для получения которого пришлось бы потратиться на установку ЭВАК (местный аналог системы экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС).


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 21:00      |      Категория:  Автоновости
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