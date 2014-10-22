ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Испанские СМИ сообщили о переходе Валентино Росси в Mercedes Испанский журнал Solo Moto сообщил о переходе семикратного чемпиона MotoGP Валентино Росси в Формулу 1. В материале, опубликованном накануне, 28 декабря, сказано, что «Доктор» займёт место Нико Росберга в Mercedes. «Я очень рад сделать такой шаг в карьере. Несколько лет назад у меня была подобная идея, но я и подумать не мог, что получу такую возможность ещё раз. Однако мне позвонил Тото Вольф», – приводит Solo Moto слова Росси. Учитывая, что 28 декабря в Испании праздновался День простака, аналог российского 1 апреля, это, конечно, не больше, чем шутка. Хотя Вольф действительно недавно заявил о желании пригласить Росси и четырёхкратного чемпиона мира Себастьена Ожье на специальные тесты.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 19:47 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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