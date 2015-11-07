ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Глядя в будущее - автоновости Концепт Subaru Viziv-7 SUV - Глядя в будущее



Концептуальный семиместный кроссовер Subaru VIZIV-7 SUV вытянулся в длину до 5200 мм при колесной базе 2972 мм И если шоу-кар мыслится как потенциальная замена флагманского кроссовера Tribeca, то преемник явно готовится шагнуть в следующий размерный класс и конкурировать с Audi Q7, Volvo XC90 и BMW X5. Внешность новинки решена в фирменном стиле Subaru Dynamic and Solid – крупная шестиугольная радиаторная решетка, мощные колесные арки, в которых уместились 21-дюймовые высокопрофильные колеса, оптика с С-образными светодиодами, подоконная линия, взмывающая вверх ближе к задней части боковин. Серийная версия кроссовера дебютирует на американском рынке в начале 2018 года. Ожидается, что она получит систему симметричного полного привода, фирменные оппозитные моторы, опциональный гибридный привод и вариаторную трансмиссию.

Источник : motorpage.ru







Опубликовано: Сегодня, 16:59 | Категория: Автоновости Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ На презентации в Тольятти, которая состоялась 6 ноября, был официально представлен серийный облик Lada Xray.... Подробнее В марте 2014 года Jaguar Land Rover Boutique совместно с Группой компаний "Независимость" представили новый проект, главными героями которых стали визионеры – творческие личности, смотрящие на мир... Подробнее Легендарный американский спорткар Ford Mustang впервые официально выходит на российский авторынок.... Подробнее Еще в сентябре пальму первенства по продажам электрокаров в Норвегии удерживал седан на электроприводе Tesla Model S. Однако уже в октябре лидерство перехватил японский электрокар — хэтчбек Nissan... Подробнее Volkswagen объявил месяц скидок на Volkswagen Touareg.... Подробнее Renault завершила обновление линейки Megane. К выпущенному в сентябре текущего года последнему поколению в кузовах «универсал» и «хэтчбек» присоединилась модификация со складным верхом. Премьера... Подробнее Lamborghini закончил 2015 год с 28-процентным ростом.... Подробнее Начиная с 1 июля, россияне получили возможность заключать договоры Обязательного страхования гражданской ответственности через интернет.... Подробнее Испытания опытных образцов начнутся в 2018 году.... Подробнее Скандал с Mitsubishi Motors вышел за пределы Японии.... Подробнее