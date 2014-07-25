ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Разлан Разали: Сепангу не грозит закрытие в случае отказа от Гран При Формулы 1 Генеральный директор Сепанга Разлан Разали заявил, что малазийскому автодрому не грозит закрытие в случае отказа от проведения этапа Формулы 1 после 2018 года. Как заявило в ноябре правительство Малайзии, в связи с ухудшением посещаемости не планируется продлевать нынешнее соглашение, рассчитанное ещё на два года. «Это не значит, что мы закроемся после 2018 года, – цитирует Разали F1i. – Решение отказаться от продления контракта принадлежит правительству, но наш автодром на 90% времени задействован другими различными мероприятиями». Помимо Гран При Ф1 Сепанг принимает этапы ведущих мотогоночных первенств MotoGP и WSBK, гонки на выносливость и местные серии.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 16:00 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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