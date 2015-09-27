ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Видео: Тесты Citroen, Hyundai и Toyota перед Ралли Монте-Карло До старта чемпионата мира по ралли 2017 года остаётся меньше месяца. Первый этап - Ралли Монте-Карло - пройдёт с 19 по 22 января. Новый сезон вне всяких сомнений обещает стать одним из самых интересных в WRC за последние 10-15 лет. Мало того, что четырёхкратный чемпион мира Себастьен Ожье после ухода из Volkwagen перешёл в M-Sport, ещё в действие вступит новый технический регламент и появится новое поколение машин. В настоящее время команды активно готовятся к старту, и компания Michelin представила видео с тестов Citroen, Hyundai и Toyota. Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 07:50 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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