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Видео: Тесты Citroen, Hyundai и Toyota перед Ралли Монте-Карло

До старта чемпионата мира по ралли 2017 года остаётся меньше месяца. Первый этап - Ралли Монте-Карло - пройдёт с 19 по 22 января.

Новый сезон вне всяких сомнений обещает стать одним из самых интересных в WRC за последние 10-15 лет. Мало того, что четырёхкратный чемпион мира Себастьен Ожье после ухода из Volkwagen перешёл в M-Sport, ещё в действие вступит новый технический регламент и появится новое поколение машин.

В настоящее время команды активно готовятся к старту, и компания Michelin представила видео с тестов Citroen, Hyundai и Toyota.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 07:50      |      Категория:  Все новости » Спорт
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