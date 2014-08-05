Пол Хембри: Pirelli работает над улучшением дождевых шин
Руководитель автоспортивного подразделения Pirelli Пол Хембри рассказал, что компания напряжённо работает над улучшением дождевых шин после критики, полученной со стороны гонщиков в сезоне-2016.После Гран При Великобритании в середине чемпионата четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель пожаловался на недостаточную эффективность шин, а его напарник по Ferrari Кими Райкконен повторил эти слова после своей аварии на Интерлагосе в конце сезона.«Новые шины будут гораздо шире, поэтому сделать такой же эффективный отвод воды, как в 2016 году, это уже достаточно серьёзная задача, с которой, я считаю, мы успешно справились, – сказал Хембри в интервью GPUpdate.net. – Это большой объём работы, во время которой нужно учитывать различные перемены, произошедшие в последнее время, такие как регулярный старт за машиной безопасности под дождём».На вопрос о минимальной разнице между дождевыми и промежуточными шинами в 2016-м Хембри ответил: «Если честно, сколько людей, столько и мнений. Единственное, в чём гонщики действительно согласны между собой, это в том, что они не хотят, чтобы мы меняли состав промежуточных шин.Главное, на чём нам нужно сосредоточиться, так это на эффективности дождевого состава, его прогреве – мы считаем, что можем добиться в этой области большого прогресса».Хембри добавил, что изменение размера шин в 2017 году станет дополнительным вызовом.«В следующем году шины будут отводить на 25% больше воды, а это очень много, – рассказал он. – Гонщики говорят, что видимость с бортовой камеры в дождь лучше, чем то, что они видят на самом деле. Поэтому, думаю, надо быть чуть более снисходительными в этом отношении».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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