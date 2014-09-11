ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Марк Уэббер: Уход Росберга поможет Риккардо побороться за титул Бывший гонщик Формулы 1 Марк Уэббер считает, что уход Нико Росберга должен помочь Даниэлю Риккардо включиться в борьбу за титул. По мнению экс-пилота Minardi, Williams и Red Bull, «Серебряным стрелам» не удастся избежать негативных последствий от ухода чемпиона мира-2016, и это должно дать шанс конкурентам. «В минувшем сезоне Даниэль был самым стабильным гонщиком. Безусловно, он входит в тройку лучших пилотов в современной Формуле 1, – заявил Уэббер в интервью The Age. – Если Red Bull Racing удастся построить быструю машину, то Риккардо точно поборется за чемпионский титул. В ближайшей перспективе Mercedes вряд ли удастся избежать последствий ухода Нико Росберга. Прежде у Mercedes была сильнейшая пара гонщиков, которые боролись между собой. Но теперь всё будет иначе. Как бы ни был быстр Хэмилтон, уход Нико отразится на форме команды».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 00:02 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ На этапе американской серии USCC в Остине компания Porsche выставит не два, как прежде, а три заводских экипажа на купе 911 RSR в категории Гран Туризмо. Таким образом немецкий производитель... Подробнее Берни Экклстоун опроверг разговоры о возможном возвращении в Ф1 своего давнего партнёра Макса Мосли... Подробнее «Адмиралу» за два дня предстоит провести два поединка с «Металлургом». С «Кузней» в ее логове мы встречались совсем недавно и оба раза удачно: 4:3 выиграли по буллитам и 2:0. Накануне игры «Адмирал»... Подробнее Сегодня, 6 сентября, команда хоккейного клуба "Адмирал" вернулась домой после пятиматчевой выездной серии. На счету "моряков" три победы и два поражения. На железнодорожном вокзале Владивостока... Подробнее После победы на домашнем Гран При Великобритании пилот Mercedes Льюис Хэмилтон заявил, что впереди его ждет много положительных эмоций. Триумф в Сильверстоуне придал 30-летнему англичанину... Подробнее Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв назвал по просьбе официального сайта Формулы 1 свою версию команды мечты. За всё время этого опроса Вильнёв стал только вторым, кто включил в состав своей команды... Подробнее Команда Sauber выплатила задолженность по февральской зарплате перед 2/3 своего персонала на базе в Хинвиле. «Финансовое положение команды остаётся тяжёлым, но, по крайней мере, нами была выплачена... Подробнее Держатель коммерческих прав Ф1 Берни Экклстоун после своих вчерашних комментариев о неблагодарности организаторов Гран При Сингапура был вынужден объяснить ситуацию и признаться, что он, наоборот,... Подробнее Российская автомобильная федерация и Конфедерация австралийского автоспорта (CAMS) подписали соглашение о сотрудничестве в подготовке Гран При России Формулы 1. Стороны наладили партнёрские отношения... Подробнее Команда Mercedes приняла решение отказаться от подачи апелляции на решение стюардов относительно результата Нико Росберга на Гран При Великобритании. По окончании гонки, которую Нико закончил на... Подробнее