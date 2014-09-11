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Марк Уэббер: Уход Росберга поможет Риккардо побороться за титул

Бывший гонщик Формулы 1 Марк Уэббер считает, что уход Нико Росберга должен помочь Даниэлю Риккардо включиться в борьбу за титул.

По мнению экс-пилота Minardi, Williams и Red Bull, «Серебряным стрелам» не удастся избежать негативных последствий от ухода чемпиона мира-2016, и это должно дать шанс конкурентам.

«В минувшем сезоне Даниэль был самым стабильным гонщиком. Безусловно, он входит в тройку лучших пилотов в современной Формуле 1, – заявил Уэббер в интервью The Age. – Если Red Bull Racing удастся построить быструю машину, то Риккардо точно поборется за чемпионский титул.

В ближайшей перспективе Mercedes вряд ли удастся избежать последствий ухода Нико Росберга. Прежде у Mercedes была сильнейшая пара гонщиков, которые боролись между собой. Но теперь всё будет иначе. Как бы ни был быстр Хэмилтон, уход Нико отразится на форме команды».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 00:02      |      Категория:  Все новости » Спорт
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