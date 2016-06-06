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«Руслайн» запустит рейс из Краснодара в Самсун
Авиакомпания «Руслайн» получила разрешение на открытие нового рейса из столицы Кубани в турецкий город Самсун. Об этом сообщили в пресс-центре Росавиации.
Согласно предоставленной информации, полеты из Краснодара в Самсун и обратно будут выполняться 3 раза в неделю. Напомним, авиакомпания «Руслайн» перевозит пассажиров на самолетах «Bombardier CRJ 100/200 ER/LR», передаёт ТИА.[xfields][/xfields]
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