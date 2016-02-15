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Зак Браун: Формуле 1 нужно брать пример с Super Bowl

Исполнительный директор McLaren Зак Браун, являющийся экспертом по маркетингу, заявил, что Формула 1 должна рекламировать свои события так, как NFL (Национальная футбольная лига) рекламирует Super Bowl (финальный матч сезона в NFL).

Льюис Хэмилтону не нравится то, как управляют современной Ф1

«Нам необходимо проанализировать формат гоночного уик-энда, чтобы понять, каким образом мы сможем привлечь болельщиков на трибуны, и насколько близко мы можем подпустить их к командам и пилотам, – сказал Браун. – До начала Гран При мы должны устраивать большое мероприятие.

Я считаю, что организаторы Super Bowl делают отличную работу: вовлечение болельщиков в это событие просто громадное. Они приезжают в город, который принимает финал, за неделю до игры. Фаны находятся везде – в городах, отелях, аэропортах.

Нам нужно сделать 21 Super Bowl по всему миру».

Браун надеется, что Liberty Media, которая назначила на должность президента Ф1 Чейза Кэри, расширит цифровое влияние спорта на общественность.

«Цифровой мир – самая быстроразвивающаяся сфера бизнеса. То, что работало еще вчера, может уже быть негодным сегодня, – продолжил Зак. – У меня большие ожидания от Liberty и Чейза, которые пришли в Ф1 из медийного бизнеса.

Я считаю, они способны поднять спорт благодаря своим медиа-ресурсам. Именно таким образом мы и должны добиваться увеличения аудитории».

Напомним, до назначения Брауна в McLaren в паддоке ходили слухи о том, что Зак может получить должность в Liberty Media, которая в первом квартале 2017 года должна окончательно выкупить коммерческие права на Ф1.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 15:50      |      Категория:  Все новости » Спорт
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