Работа с Haas F1 напомнила Ромену Грожану его чемпионский сезон в GP2 с DAMS
Ромен Грожан сравнил атмосферу в команде Haas F1 с теми эмоциями, которые он испытывал в чемпионском сезоне-2011 в GP2 в составе DAMS.В 2010-м Грожан вернулся в серию GP2 после неудачной второй половины кампании-2009 в составе Renault, а в 2011-м стал чемпионом.«Сейчас я стараюсь максимально помочь Haas, – заявил Грожан в интервью AUTOSPORT.com. – Я стараюсь двигать команду вперед. Возможно, иногда я использую для этого неправильные слова, их не стоит воспринимать близко к сердцу.Мы видим перспективу и движемся в верном направлении. В Haas я не спрашиваю себя: верит ли команда в меня, хочет ли она сохранить меня в своем составе или куда мы с ней движемся.Ранее в моей карьере в DAMS я ощущал, что делаю что-то большое и значимое для команды. Взамен я был вознагражден уважением всех сотрудников коллектива. Autosport.com То же самое я чувствую и здесь. Я разбил машину в Бразилии до старта гонки и чувствовал себя паршиво. Но каждый из сотрудников Haas меня обнял и сказал: "Не важно, что произошло. Скоро будет новая гонка. Все нормально".Они могли бы спросить: "Что это было?" Но в Haas ситуация иная.Когда я перешел сюда, то знал, что это будет не годичное сотрудничество. Если команда новая, нужно заключать многолетний договор.В команде знают, что я хочу стать чемпионом мира. Однако мне уже 30 лет, поэтому я не могу ждать еще десять лет. Возможно, я буду соревноваться на протяжении еще семи-восьми лет, что и так является серьезным сроком.Я знаю точно, что Джин [Хаас] пришел в Формулу 1 не для того, чтобы просто быть здесь. Он здесь, потому что хочет побеждать, как он это делал со своей командой в NASCAR».Напомним, что в дебютном для Haas сезоне-2016 Ромен Грожан набрал для американской команды все ее 29 очков.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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